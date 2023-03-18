Törene Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Garnizon Komutanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanı Doktor Albay Cihat Eryiğit, Kartal Belediye Başkan Vekili ve Kartal Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Tozkoparan, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Kartal’da bulunan siyasi parti yöneticileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak başlayan tören, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Meydandaki törenin ardından Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cevizli Ortaokulu’nda Çanakkale Zaferinin 108. yıl dönümü dolaysıyla bir tören düzenlendi. Buradaki törende Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, yarışmada dereceye giren iki öğrenciye ödüllerini verdi. Ödül töreninin ardından öğrencilerden oluşan bir grup, şiir dinletisi düzenledi. Son olarak zeybek oynayan ekibin gösterisi ile Cevizli Ortaokulu’ndaki tören sona erdi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108. yıl dönümü programının bir sonraki adresi ise Hürriyet Mahallesi oldu. Kurfalı Mezarlığı’na yapılan ziyaretlerde şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı ve Kuran-ı Kerim okundu. Şehit ailelerinin de katıldığı tören okunan dualarla devam etti. Gündüz gerçekleşen törenlerin son durağı ise Kartal Esentepe Mahallesi’ydi. Mehmet Akif Ersoy Camii’nde, Çanakkale ve Milli Mücadele şehitlerinin yanı sıra; kısa bir süre önce yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlar için mevlit okundu. Camiye gelenlere şehitlerin hayrına Kartal Belediyesi tarafından lokma ikramı gerçekleştirildi.

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