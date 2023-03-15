16 Mart 2023 Perşembe yarın televizyon hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.

Perşembe günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat



10:45 Ekonomi Arası



11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün



13:00 En Hamarat Benim



16:00 Fulya İle Umudun Olsun



18:00 Yasak Elma



19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber



20:00 Son Nefesime Kadar



23:45 Mahkum

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert



13:00 ATV Gün Ortası



14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane



16:00 Esra Erol’da



19:00 ATV Ana Haber



20:00 Kuruluş Osman



00:20 Adı Sevgi

08:00 Bu Sabah



10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk



12:00 Gelin Evi



15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme



18:45 Show Ana Haber



20:00 Oğlum



00:15 Daha Hızlı Daha Öfkeli (Yabancı Sinema)

09:00 Neler Oluyor Hayatta?



11:00 Yaprak Dökümü



13:00 Gelinim Mutfakta



16:00 Arka Sokaklar



18:45 Kanal D Ana Haber



20:00 Sadakatsiz



23:30 Camdaki Kız

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan



13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde



16:00 Söz



18:30 Star Ana Haber



20:00 Play Mobil Filmi (Yabancı Sinema)



22:00 Play Mobil Fİlmi (Yabancı Sinema)



01:50 Aramızda Kalsın

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa



11:15 Survivor All Star



13:00 Survivor Panorama



14:45 Canım Annem



16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz



20:00 Survivor All Star



00:15 Survivor Ekstra

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi



09:30 Alişan İle Gülümse Hayata



13:30 Ege’nin Hamsisi



16:30 Seksenler



19:00 Ana Haber



19:55 İddiaların Aksine



20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm (Yerli Sinema)



22:50 122 Acil Çağrı

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi