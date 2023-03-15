Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 15 Mart Çarşamba bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelin adayları, kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 15 Mart çarşamba günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin Hatice oldu.

Bugün 15 Mart Çarşamba günü itibariyle saat 13.00'da ekranlarda olacak. Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler günün birincisini seçti. Çeyrek altınını kazanan Merve, rakiplerine 30 bileziği de kaptırmamış oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi