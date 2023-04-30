Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

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1 Mayıs 2023 tarihinde İşçi Bayramı sebebiyle resmi tatil ilan edildiğinden Borsa İstanbul kapalı olacak. Bu nedenle, borsada işlem yapılamayacak.

Nisan 2008'de, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kararlaştırıldı. 5892 sayılı yasa, 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi.