1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Nisan 2008'de, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kararlaştırıldı. 5892 sayılı yasa, 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi.
1 MAYIS PAZARTESİ BORSA AÇIK MI KAPALI MI?
1 Mayıs 2023 tarihinde İşçi Bayramı sebebiyle resmi tatil ilan edildiğinden Borsa İstanbul kapalı olacak. Bu nedenle, borsada işlem yapılamayacak.
YENİGÜN HABER MERKEZİ