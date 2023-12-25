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Bodrum Belediyesi, Yeşil Alan Düzenleme Çalışmaları Yapıyor

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Bodrum Belediyesi, Yeşil Alan Düzenleme Çalışmaları Yapıyor
Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde ekolojik dengeye ve kent estetiğine uyumlu yeşil alan düzenleme çalışmaları kapsamında ağaç budama faaliyetlerine devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, orta refüjlerdeki ağaç dallarını yerden budama yöntemi ile temizliyor. Budama çalışmalarıyla sürücülerin görüşüne engel olan faktörler ortadan kaldırılarak kent içindeki trafik güvenliği sağlanıyor. Öte yandan, yeşil alan ve parklarda yabani ot temizliği çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Bodrum’un ana arteri konumunda olan ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Atatürk Caddesi’nde palmiye ağaçlarına budama işlemi yapıldı.

631 Ağacın Budaması Yapıldı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü önü ile OASİS Alışveriş Merkezi üst geçidi arasında bulunan 264 palmiye, 26 fıstık çamı ve 1 dut ağacının yanında Ortakent Kavşağı ile Bitez Kavşağı arasındaki 178 palmiye, 162 zakkumun budaması tamamlandı.

Ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarının ön cepheleri ile çevresindeki ağaçlarda da peyzaj düzenlemesine göre budama yaptı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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