Ömer Bolat’ın Eğitim Hayatı

Bakan Bolat, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü'nden 1984 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını, Avrupa entegrasyonu alanında Hollanda'nın Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü'nde tamamladı. Ayrıca, Almanya'nın Kiel Üniversitesi Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün Uluslararası Ekonomi ve İşletme Programı'ndan da yüksek lisans diplomasına sahiptir.

Bolat, doktora derecesini Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nden "Avrupa Para Sistemi" konusunda hazırladığı tezi ile aldı. Bolat, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanında profesörlük unvanına sahip oldu.

Profesyonel Kariyeri

1981-1993 yıllarında İktisadi Kalkınma Vakfı'nda (İKV) uzman-araştırmacı olarak çalışan Bolat, daha sonra 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı. Bolat, MÜSİAD'da 4 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Genel Başkan olarak görev yaptı.

Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alırken, Albayrak Holding'de üst yöneticilik görevinde bulundu.

Ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Bolat, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğini de yürüttü.

Kişisel Hayatı

Ömer Bolat, İngilizce ve Almanca bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır. Bu geniş ve çeşitli eğitim ve profesyonel deneyimi, Ömer Bolat'ın ticaret ve ekonomi politikaları konularında derin bir anlayışa ve bilgi birikimine sahip olduğunu göstermektedir