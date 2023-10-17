Benekli Ayhan'a Dayak! Benekli Ayhan Kimdir? İşte Detaylar

Isparta'nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri olan Ayhan Koç, "Benekli Ayhan" lakabıyla tanınıyor. Ancak son zamanlarda, Isparta'da meydana gelen bir olayın kurbanı oldu. Ayhan Koç, sokak ortasında iki kişi tarafından saldırıya uğradı ve bu saldırı sonucunda bayıldı. İşte detaylar:

Ayhan Koç'un Saldırısı

Isparta'da yaşayan Ayhan Koç, "Benekli Ayhan" olarak bilinen bir sosyal medya fenomenidir. Ancak, geçtiğimiz günlerde sokak ortasında yaşadığı saldırı olayı gündemi sarsmıştır. İki farklı grup arasında başlayan bir tartışma, ne yazık ki fiziksel bir şiddet olayına dönüşmüştür. Bu olayın kameraya alındığı görüntülerde, Ayhan Koç'un darp edildiği anlar açıkça görülmektedir. Aldığı darbeler sonucunda bayılan Ayhan Koç, olay yerine gelen yardım ekipleri tarafından hastaneye götürülmüştür.

BENEKİ AYHAN: Kimdir?

Ayhan Koç, 1980 yılında doğmuş ve "Benekli Ayhan" olarak tanınmaktadır. Ankara'nın köklü futbol takımlarından Ankaragücü'nün tutkulu bir taraftarı olarak bilinir. Koç, Sivas kökenli bir aileden gelmekle birlikte, uzun yıllardır Ankara'da yaşamaktadır. Ankara'da bir servis şoförü olarak çalışan Ayhan Koç, özellikle "Slot" adını taşıyan Youtube kanalında yaptığı içeriklerle dikkat çekmektedir. Kendisi hakkında yayınladığı videolar ve paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir.

Ayhan Koç'un "Benekli Ayhan" olarak tanınması, üzerindeki benekleri ve benzersiz kişiliği ile ilişkilendirilir. Sosyal medya platformlarında aktif bir şekilde içerik üreten Koç, gençler arasında büyük bir popülariteye sahiptir. Bununla birlikte, son yaşadığı saldırı olayı, onun kamusal dikkatini daha da artırmıştır.