Yankılar: Atila Aktürk'ün Sanat Serüveni

Evrim Sanat Galerisi, sanatseverlere yeni bir sergi deneyimi sunmak üzere kapılarını Atila Aktürk'ün kişisel sergisi "Yankılar" ile açtı. Sergi, sanatçının tuvallerine taşıdığı öykülerini ziyaretçilere sunarken, Aktürk'ün kendi sanat yolculuğunu ve eserlerinin ardındaki derin anlamı keşfetmeye davet ediyor.

Atila Aktürk, sergisine dair duygularını paylaşırken, yazma isteği ile resimleme arasındaki bağı dile getiriyor. "Hep yazabilmeyi çok isterdim ama olmuyor, o nedenle 1984 yılından bu yana yazamadığım öykülerim diyorum resimlerime." sözleri, sanatçının eserlerinin ardındaki duygusal zenginliği vurguluyor. Aktürk, kendi iç dünyasını resimleri aracılığıyla ifade ederek, sanatseverlere görsel bir şölen sunuyor.

Sergide yer alan yaklaşık 50 çalışma, sanatçının farklı malzemelerle kağıt ve tuval üzerine uyguladığı karışık teknik, akrilik ve yağlı boya kullanımını yansıtıyor. Her bir eser, sanatçının duygu dünyasını, hayal gücünü ve estetik anlayışını izleyiciyle buluşturuyor. Aktürk, resimlerindeki her detayla özgün bir hikaye anlatmayı başarıyor.

Aktürk'ün eserlerine bakıldığında, sadece bir ressamın öykülerini değil, aynı zamanda izleyicilerin kendi öykülerini keşfetmelerine olanak tanıyan bir etkileşim de yaşanıyor. Sanatçının eserleri, izleyicilerin iç dünyalarına dokunarak, onların duygusal zenginliklerini ortaya çıkarıyor.

Atila Aktürk'ün geçmişte açtığı sergilerin isimleri de dikkat çekici ve düşündürücü. "Sessiz Çığlıklar", "Gidişler Yansımalar", "Delice Yansımalar", "Duyulmayan Çığlıkların Yankıları"... Bu isimler, sanatçının eserlerindeki derinlik ve anlamın yanı sıra, sanatseverlere düşünce provokasyonu da sunuyor.

Sanatçı, "Yankılar" sergisini, kendi sanat yolculuğundaki yeni bir kilometre taşı olarak nitelendiriyor. Serginin, onun resim serüveni boyunca duyurmaya çalıştığı sesini simgeliyor. Atila Aktürk, resim, heykel ve müzik gibi farklı sanat dallarında yetenekleri olan bir sanatçı olarak, sanatıyla etkileyici bir şekilde ifade ediyor.

Atila Aktürk'ün sanat yolculuğunda etkileyici bir kilometre taşı olan "Yankılar" sergisi, sanatseverlere kendilerini bulmaları ve duygu dünyalarını derinlemesine keşfetmeleri için bir fırsat sunuyor. Sanatçının 26 yıllık eğitmenlik deneyimi ve fotoğraf tutkusu, eserlerine katmanlı bir anlam katarak, sanatseverleri etkilemeye devam ediyor.

1 Şubat 2024 tarihinde kadar Evrim Sanat Galerisi’nde sizlerde sergiyi ziyaret edebilirsiniz.

Sanat ve sevgiyle kalın.