ÜSTÜ DE BİZİM ALTI DA...

Ata Topraklarının, üstü de bizim Altı da!...Orada yaşayan ırk kardeşlerimiz ile ayrı devletiz ama aynı millet olduğumuzu artık cümle alem bilmeli..

Bazı Türk boylarıyla 500 yıla yakın bir zamanda ayrı kaldık. Bu süre içinde başka milletlerin hâkimiyeti altına giren Türkler devamlı olarak bölündüler, parçalandılar. Egemenliklerini kaybeden Türklerin topraklarındaki bütün kaynaklar sürekli olarak soyuldu ve başka milletlerin istifası için sömürüldü.

Günümüze kadar devam eden bu soygun ve bu sömürüden tek kurtuluş yolu, Türk çocuklarının bir araya gelerek Türklük şuuruyla yoğrulmaları, Türklük gururuyla yetişmeleridir.

Türk birliği, asrın başından beri görülmüş ve akıllı Türk aydınlarının hemen hepsi tarafından tespit edilmiş bir çıkış yoludur.

Türk birliği düşüncesi Gaspıralı İsmail, Ziya Gökalp ve daha sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından sistemleştirilmiş, fikirleştirilmiş ve vasiyet haline getirilerek bizlere aktarılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve duyarlı yetkililerimizin gayretleriyle önemli mesafeler de alındığı gerçektir. Başlangıç olarak Tika nezdinde geliştirilen Orhun Abideleri yolu, müzesi ve Atalarımızın bengü taşları restorasyonu ve o bölgenin kontrol altına alınarak, Türk boylara ve turizme açılmasıyla ivme kazanılmıştır.

TÜRK KONSEYİ/KENEŞİ “TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI” OLDU

12 Kasım 2021 tarihî bir gün...

Bilindiği gibi, 2009 Nahçıvan Anlaşmasında/Zirvesinde “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi” kurulması karara bağlanmıştır.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye, kurucu üye olarak Türk Konseyi'ni kurmuşlardır.

1-3 Eylül 2018 tarihlerinde Kırgızistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 6. Zirve toplantısında Macaristan, gözlemci sıfatını kazanmıştır.

15 Ekim 2019’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 7. Zirve toplantısında Özbekistan, Zirve’ye “tam üye” sıfatıyla katılmıştır.

31 Mart 2021 tarihinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları Zirvesi “Türkistan: Türk Dünyasının Manevi Başkentlerinden Biri” temasıyla Kazakistan'ın manevi ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

Macaristan da Başbakan düzeyinde gözlemci olarak zirveye katılmıştır.

Türk Konseyi 8. Zirvesi İstanbul’da

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Zirvesi Türkiye’nin ev sahipliğinde "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" teması altında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşmiştir.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da gözlemci üye statüsüyle Konsey'e ilk defa katılan Türkmenistan'ı temsilen zirvede yer aldı.

Zirvede, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) isminin Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesi ve gelecek 20 yıl Vizyon Belgesi'nin kabul edilmesi dahil, teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alındı.

Bu zirveye eş zamanlı olarak Korkut Ata 1.Türk Dünyası Film festivali kapsamında yine 5 Türk Devleti’nin Kültür Bakanları (Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye) katılımıyla Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen gala gecesinde bu tarihi anlara tanık oluyoruz.

Hep bir ağızdan bir kez daha “ortak geçmiş, ortak gelecek” diyoruz.

Hayırlı uğurlu ilelebet pâyidâr olsun inşallah...

#BizBirlikteDahaGüçlüyüz

Daha yakın zamanda ise, Türkiye Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ İcra Kurulu Başkanı Temel Kotil ve heyeti, Özbekistan Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Ajansı Başkanı Mansur İbodullaev ile Türkiye-Özbekistan Savunma Sanayii İş Birliği 2. Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda, savunma sanayii projeleri ve iş birliği fırsatları ele alındı.

ASELSAN ve Özbekistan Silahlı Kuvvetleri arasında derinleşen iş birliği için "İyi Niyet Beyanı" imzalandı. Heyet, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Shukhrat Kholmukhamedov ve ekibiyle de faydalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görgün, uluslararası iş birlikteliklerinin artmasını ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Görüyoruz ki, gelişmeler çok olumlu lakin yeterli değil. Ayrıca yavaş seyretmesi de her geçen gün alehimize işlemektedir.

Hani bir sözümüz vardı, "Atı alan Üsküdar’ı geçti" Aman biz geçelim de , başkaları geçmesin...

Tanrı Türkü Korusun

Sevgi ve Saygılarımla