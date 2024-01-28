TEMİZ BESLENME YAŞAM TARZINIZ OLSUN

Sizi bilmiyorum ama benim pek sağlıklı beslendiğim söylenemez. Ev işleri, iş hayatı, bebek bakımı derken çok ihmal ediyorum beslenmemi. Kimi zaman hazır yiyorum kimi zaman da öğün atlıyorum kimi zaman da tüm gün yemeyip her şeyi tek öğünde yemeye çalışıyorum. Gün içinde su içmeyi bile unuttuğum oluyor. Bu durumu düzeltmek için sürekli kararlar alıyorum ama en fazla iki gün uygulayabiliyorum. Günümüzde gittikçe popüler olmaya başlayan ‘temiz beslenme modeli’ni duyunca yine motive oldum. Durumunuz ben gibi ise sizi de motive etmek için ‘temiz beslenme’den biraz bahsetmek istedim.

Temiz beslenme tıbbi nedenlerden dolayı kısıtlanmış yiyeceklerin öngörüldüğü bir diyet programı değil. Daha sağlıklı yaşam için iyi beslenme alışkanlıklarından oluşan bir yaşam tarzı. Temiz beslenme giderek yayınlaşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Aksu, “Temiz beslenme, mümkün olduğu kadar doğal durumuna yakın yani organik besinleri tüketmek demektir. Kulağa uygulanması zor gelebilir. Ama biraz pratik sonrasında alışkanlığa dönüşecektir” diyor ve dikkat edilmesi gerekenleri şöyle açıklıyor: “Temiz yemek yeme konusunda yeniyseniz, alacağınız ürünlerin etiketlerini dikkatli şekilde okumaya başlamak önemli. Eğer ürünlerin içeriğindekileri bilmiyorsanız, tüketmekten uzak durmanız gerekiyor. Tercih edeceğiniz ürünler, yiyecekler bildiğiniz malzemelerle yapılmalı. Temiz beslenmedeki diğer bir kural, 5’ten fazla bileşen içeren ürünler satın almamaktır. Temiz beslenme planı için yeniliğe öncelikli olarak buzdolabının içinden başlamak gerekiyor. Temiz beslenme alışkanlığında katkı maddesi içermeyen, işlenmemiş, ambalajlanmamış yiyecekler tercih edilmeli. Böylece besin değeri yüksek, daha taze, gerçek yiyeceklerle vücudumuzu tam anlamıyla besleyerek oluşabilecek hastalık riski azaltılmış olacak, çalışma ve gündelik yaşantımızda daha zinde ve aktif hissetmemizi sağlayacak.”

6 KÜÇÜK ÖĞÜN YE YA DA GÜN BOYU ARA BESLEN

Diyetisyen Aksu, temiz beslenmede yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor: “Temiz beslenme alışkanlığında 6 küçük öğün yemek veya gün boyu ‘ara beslenme’, vücudunuzun doğal ritmi ve hormon salımı ile uyum halinde olur. Aşırı doygunluk hissi ile yemekler yiyorsanız, bir seferde birkaç saat doygunluk hissedeceksiniz. Vücudunuz aynı anda uyumaya çalışırken yemeğinizi sindirmek için çalışmak zorunda kalmamak için yatmadan en az 2 saat önce akşam yemeği yemek gerekiyor. Bu yeni beslenme şekli ve yaşam tarzı değişikliğiyle birlikte sindirim sistemi sıkıntıları, iltihaplanmaya neden olduğu bilinen tetikleyici metabolik sorunlar da kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Bu beslenme tipinin bir diğer özelliği ise zamanla artan enerji miktarı ile büyük faydalar hissedilirken, zihinsel odaklanma ve netlik, azalmış şişkinlik, iltihaplanmanın ortadan kalkmasıyla birlikte kilo vermeyi de sağladığı görülür.”

Temiz beslenme alışkanlığı için en önemli unsurun su olduğunu belirten Diyetisyen Sedef Aksu, şöyle devam etti: “Erişkin bir erkeğin vücudunun yaklaşık yüzde 60›ı sudur. Bu oran, çocuklarda yüzde 65-75, kadınlarda ise yüzde 50 civarında. Yaşlandıkça vücuttaki yağ dokusu artıyor, su oranı azalıyor. Bu yüzden sıklıkla su içmelisiniz. Suyunuz kaynak veya alkali su olmalıdır. İçeceğiniz suyun içerisine meyve, limon ve buz eklenerek de tüketilebilir.”

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