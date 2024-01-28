TANRI DAĞININ ÇOCUKLARI

“Türk demek Müslüman demektir,

Müslüman olmayan Türk değildir." diyerek;

Birileri bu palavrayı sürekli dillendiriyorlar ve Türklüğü böyle ucuz söylemlerle bölmeye çalışıyor.

Alp Er Tunga

Tomris Hatun

Mete Han

Attila

Bumin Kağan

Kutluk İlteriş Kağan

Kapgan Kağan

Bilge Kağan

Tanrı Dağları'nın Gök Tengri ile buluştuğu sert yamaçların, ulaşılmaz zirvelerin çocukları onlar.

Asya'nın bozkırlarını kanlarıyla sulamış, tarih yazmış Göktürkler, Oğuzlar onlar..

Orhun'u yazan BİLGE KAĞAN'ın öz Ataları, tarihinin acımasız çarklarına onurla direnen dilini, örfünü gururla koruyan TÜRKLER onlar.

Demek ki, 1500 yıl önce yaşamış bu kahraman yiğitler, onlara göre Türk değil...

İşin komik yanı Müslüman olmayan Türk değildir diyenlerin çoğu da Türk değil. Hatta peşlerinden gittikleri tarikat liderlerinin hiçbiri Türk değil.

"Din seçim, Türklük kaderdir." diyen Hoca Ahmet Yesevi'den de daha Müslüman değiller.

"Biz diyoruz Dünya Türkleri ile birlik olalım, bir olalım. Artık din farklılığını göz ardı etme zamanı gelmedi mi? " diyen Gagavuzyanın Gökoğuzların lideri İRİNA VLAH onlardan bin kat daha Türk olduğu değil midir?

Dini ,mezhebi veya inancı ne olursa olsun Türk Türk'tür.!

"Ne mutlu Türk'üm diyene." diyemeyenler, bize Türklük tanımı yapma hakları yoktur.

Kardeşlerim ; Bizler kendi coğrafi ülkemizde Müslümanız, şükürler olsun. Ama önemli olan İslamiyeti; asil kandan gelen Türk ırkımızın gelenekleri ile, özgür, medeni, çağdaş, bilim ve ilim ışığında yaşamamız gereklidir ki, dünya din inançlarına örnek olalım..

Şayet İslamiyet doğru yaşanmış olsa idi şu an dünyanın %95'i Müslüman olurdu. Bunlara sebebiyet verenler şimdi akıllarınca bir laf atıyorlar.

Kuran "OKU" demektir. Kuran matematik'dir. Eğer bilgin ve matematiğin zayıf ise Kuran-ı Kerim'i çözemezsin. Zayıf insanların eline verirseniz, insan yaşamının ruh vitamini olan DİN'i inançlarını köreltir ve insanları kumandalı robot yaparsınız.

İşte bu gibi zayıf adamlardan böyle çirkin sözler duymaktan başka bir şeyde beklememiz mümkün değildir.

1350 sene önce Orhun Abideleri'ndeki, Bengü taşlara yazılan nasihatları ve 100 yıl önce büyük Önder ATATÜRK'ün inkilaplarını muhafaza edip, ilkelerini yerine getirmiş olsaydık, şu an ne bunları konuşuyor olabilecektik ne de enerjimizi böyle akılsız ve saçma şeylere vermeyecektik.

Dünya lideri olarak , nesillerimize müreffeh bir TÜRK dünyası armağan edebilme şansımız olacaktı.

Her nedense tarihten ibret almıyor veya almak istemiyoruz.

Selam olsun bu milletin kahraman evlatlarına ve Mehmetçiklerine..

Selam olsun Şehitlerimizin Ana, Baba ve Kardeşlerine...

"Pervane ateşten sakınmaz canı ,

Doldur tüfenğini hedef et beni,

Uğruna koymuşum baş bedeni;

Yaram doksan dokuz yüz olur gider."

( Aşık Veysel Şatıroğlu

Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin.

Sevgi Ve Saygılarımla.