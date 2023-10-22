Zaferin Rengi: İşgal Dönemi İstanbul ve Fenerbahçe'nin Direniş Hikayesi

"Zaferin Rengi", işgal altındaki İstanbul'un dramatik ve çarpıcı hikayesini ele alıyor. Yönetmen Abdullah Oğuz'un başarılı yönetiminde Nejat İşler, Gülper Özdemir, Kubilay Aka, Birce Akalay, Yılmaz Adam Bayraktar ve Timuçin Esen gibi usta oyuncular bir araya geliyor.

Sultanahmet'te Tarihi Bir Sahne

Özellikle "Halide Edip Adıvar'ın Sultanahmet Mitingi" sahnesi, filmin dikkat çeken anlarından biri olacak. Bu özel sahne için kamera karşısına geçen oyuncular, dönemin atmosferini ve direniş ruhunu başarılı bir şekilde yansıtmayı hedefliyor.

Film Hakkında Yönetmenin Görüşleri

Yönetmen Abdullah Oğuz, filmin odağının işgal altındaki İstanbul'un Anadolu direnişi olduğunu belirtiyor. Bu direniş hikayesini, 1918-1923 yılları arasındaki tarihi bir döneme odaklanarak anlatılıyor. Fenerbahçe'nin o dönemde işgal güçlerine karşı kazandığı maçın önemine dikkat çekiyor. Oğuz, bu zaferin Türkiye futbol tarihindeki yerini vurgulayarak filmi bu olay üzerinden zenginleştirdiklerini ifade ediyor.

Fenerbahçe'nin Direniş DNA'sı

Nejat İşler, filmde Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Sabri Toprak'ı canlandırıyor ve "Fenerbahçe'nin genlerinde direniş var." diyerek bu büyük camianın direniş ruhuna vurgu yapıyor.

Gülper Özdemir, Peyker karakteriyle Hilal-i Ahmer'in yaralı askerlere, göçmenlere ve çocuklara nasıl yardım ettiğini anlatıyor.

Oyuncuların Rolü ve İzlenimleri

Kubilay Aka, Fenerbahçe'nin kuruluşundan bu yana önemli bir rol oynayan ve takım kaptanlığı da yapmış Galip Kulaksızoğlu karakterine hayat veriyor.

Birce Akalay, Halide Edip Adıvar'ı canlandırmaktan duyduğu gururu dile getirirken, Yılmaz Adam Bayraktar ve Timuçin Esen de kendi rolleri hakkında düşüncelerini paylaşıyor.

Zaferin Rengi Filmi hakkında

"Zaferin Rengi", 1919'da işgal altındaki İstanbul'da düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu'da başlatılan direnişin hikayesini, General Harington Kupası etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyacak.

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey rolünde genç oyuncu Kubilay Aka, Peyker rölünde ise Gülper Özdemir yer alacak.

Ayrıca Nejat İşler "Sabri Toprak", Timuçin Esen "Topkapılı Cambaz", Yiğit Özşener "Mustafa Kemal Paşa", Gonca Vuslateri "Vera", Yılmaz Adam Bayraktar "Yüzbaşı Bennet" ve Birce Akalay "Halide Edip" rolünde oynayacak.

Yönetmen ve yapımcılığını Abdullah Oğuz'un üstlendiği, Evren Oğuz'un ortak yapımcı olduğu filmin 2024'ün ilk yarısında sinemalarda seyirciyle buluşması planlanıyor.