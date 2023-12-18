Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri Dizisinin İlk Tanıtımı Yayınlandı
Yayınlanma:
‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ çok yakında Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak. Yılmaz Erdoğan’ın, kendi yazdığı senaryo ile yıllar sonra ekranlara iddialı ve farklı bir dönüş yapacağı diziden etkileyici bir tanıtım yayınlandı.
Dizinin yayınlanan ilk tanıtımında Yılmaz Erdoğan, ‘Azem Yücedağ’ olarak ilk kez izleyici ile buluştu.
BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.
Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, içinde taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?
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