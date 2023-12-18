Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri Dizisinin İlk Tanıtımı Yayınlandı

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ çok yakında Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak. Yılmaz Erdoğan’ın, kendi yazdığı senaryo ile yıllar sonra ekranlara iddialı ve farklı bir dönüş yapacağı diziden etkileyici bir tanıtım yayınlandı.