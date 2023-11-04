Yıldızlar tur için sahaya çıkıyor

Asya Şampiyonlar Ligi’nde mücadele tüm hızıyla sürüyor. Dünya yıldızlarının sahne aldığı organizasyonun dördüncü hafta maçlarında devler bir üst turu garantilemek adına sahaya çıkıyor. Karim Benzema, N’golo Kante ve Fabinho gibi önemli isimleri kadrosunda barındıran Al Ittihad, 6 Kasım Pazartesi saat 15.00’te Air Force Club’ın konuğu oluyor. İlk üç maçını kazanan Benzema ve arkadaşları, Spor Smart’tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı kazanmaları halinde bir üst turu garantileyecek.

Brezilyalı süperstar Neymar’ın sakatlığıyla sarsılan Al Hilal de Mumbai City deplasmanında moral arıyor. İlk üç maçında 7 puan toplayan Jorge Jesus’un öğrencileri, 6 Kasım Pazartesi günü saat 17.00’de Mumbai City karşısında oynayacağı kritik müsabaka da Spor Smart’tan ekranlara geliyor.

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr da Asya Şampiyonlar Ligi’nde yoluna kayıpsız devam ediyor. İlk üç maçta 9 puanı hanesine yazdıran Al Nassr, 7 Kasım Salı günü saat 21.00’de Al Duhail deplasmanında kazanmak ve turu garantilemek istiyor. Bu keyifli 90 dakika da Spor Smart’tan naklen yayınlanıyor.

Asya Şampiyonlar Ligi ve Asya Kupası’nda haftanın programı şöyle:

6 Kasım Pazartesi

15.00 Air Force Club-Al Ittihad SPOR SMART

17.00 N. Mazandaran FC-Navbahor SPOR SMART 2

17.00 Mumbai City-Al Hilal SFC SPOR SMART

17.00 FC Nasaf-Sharjah FC GO 90. KANAL

19.00 Sepahan SC-AGMK FC SPOR SMART

19.00 Al Futuwa-Al Nahda SPOR SMART 2

19.00 Nejmeh SC-Al Zawraa GO 90. KANAL

21:00 Al Riffa-Al Arabi SPOR SMART 2

21.00 Al Faisaly FC-Al Sadd SC SPOR SMART

7 Kasım Salı

13.00 Shandong Taishan FC-Incheon United FC SPOR SMART 2

13.00 Kawasaki Frontale-BG Pathum United SPOR SMART

13.00 Maziya Sports & Rec-Odisha FC GO 90. KANAL

15.00 Kaya FC Iloilo-Yokohama F. Marinos SPOR SMART 2

15.00 Johor Darul Ta’zim-Ulsan Hyundai FC SPOR SMART

17.00 Ahal FC-Pakhtakor SPOR SMART 2

17.00 FC Istiklol-Persepolis FC SPOR SMART

17.00 Bashundhara Kings-Mohun Bagan GO 90. KANAL

19:00 Kuwait SC-Al Ittihad Ahli GO 90. KANAL

19:00 Al Kahrabaa SC-Al Wehdat SPOR SMART 2

19.00 Al Fayha FC-Al Ain FC SPOR SMART

21.00 Al Duhail SC-Al Nassr SPOR SMART

8 Kasım Çarşamba

11.00 Stallion Laguna FC-Terengganu FC SPOR SMART 2

12.00 Melbourne City FC-Buriram United SPOR SMART

13.00 Ventforet Kofu-Zhejiang FC GO 90. KANAL

13.00 Pohang Steelers-Urawa Red Diamonds SPOR SMART 2

13.00 Lion City Sailors FC-Jeonbuk GO 91. KANAL

15.00 Bangkok United FC-Kitchee SPOR SMART

15.00 Hanoi FC-Wuhan SPOR SMART 2

15.00 Bali United-Central C. Mariners GO 90. KANAL

9 Kasım Perşembe

09.00 FC Ulaanbaatar-CPK SPOR SMART

11.00 Macarthur FC-Phnom Penh Crown SPOR SMART

13.00 Hougang United-PSM Makassar SPOR SMART

15.00 Shan United FC-Dynamic Herb Cebu SPOR SMART

15.00 Sabah FC-Haiphong FC GO 91. KANAL

15.00 Tainan City FC-Taichung Futuro FC GO 90. KANAL

15.00 FC Abdysh Ata-FC Ravshan SPOR SMART 2

17.00 Altyn Asyr FC-FC Merw SPOR SMART