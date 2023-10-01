Yıldız Oyuncu Kadrosuyla ve Sürpriz Dolu Hikayesiyle Heyecan Veren 'Teşkilat' Dizisi Yeni Sezona Bomba Gibi Giriyor!

Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen 'Teşkilat' dizisinin ilk tanıtımı büyük ilgi gördü. Dördüncü sezon, yıldız oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizi, pazar günlerinin vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Kızmaz, Ceyhun Mengiroğlu, Serdar Yeğin, Tuğçe Açıkgöz, Ebru Nil Aydın, Melisa Akman ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı kadrosuyla 'Teşkilat', izleyicileri adeta ekranlara kilitleyecek. Çok konuşulan dizi, pazar günleri izleyicilerle buluşacak.

Yeni sezonda oyunu bozmaya değil oyun kurmaya hazırlanan ‘Teşkilat’ ekibi dişli düşmanlar karşısında varını yoğunu ortaya koyacak. Ülkeleri için canları pahasına mücadele veren ekip yeni sezonda sahada aksiyon dolu karşılaşmalar yaşarken stratejik planları da dengeleri alt üst edecek.

Teşkilat dördüncü sezonuyla yakında TRT1’de...