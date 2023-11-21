  1. Anasayfa
  2. Tv-dizi-sinema-tiyatro
  3. “Yekta Kopan’la Set Arası”nın konuğu “Ketche” lakaplı yönetmen Hakan Kırvavaç

“Yekta Kopan’la Set Arası”nın konuğu “Ketche” lakaplı yönetmen Hakan Kırvavaç

Yayınlanma:
“Yekta Kopan’la Set Arası”nın konuğu “Ketche” lakaplı yönetmen Hakan Kırvavaç
İlk iki sezonuyla büyük ilgi toplayan “Yekta Kopan’la Set Arası”, üçüncü sezonunda da birbirinden özel konuklara ve keyifli sohbetlere ev sahipliği yapıyor.

Programın bu haftaki konuğu ise son zamanların en çok konuşulan dizilerinin yönetmeni, “Ketche” lakaplı Hakan Kırvavaç. Kırvavaç, kamera arkası sırları ile reklam dünyasından dizi ve film yönetmenliğine geçişi gibi pek çok konuda çarpıcı açıklamalarıyla 24 Kasım Cuma günü TOD ekranlarında olacak.

TOD ORIGINALS’ın en beğenilen yapımlarından “Yekta Kopan’la Set Arası”, üçüncü sezonuyla da büyük ilgi görüyor. TV, sinema ve tiyatro dünyasından çok özel konukların sohbetleriyle renk kattığı programın bu haftaki konuğu ise “Ketche” lakabıyla tanınan, başarılı yönetmen Hakan Kırvavaç.

Dizilerinin başarısının sırrı ne? Hangi tür filmler çekmek istiyor?

Reklam ve klip yönetmenliği ile çıktığı yolda kariyer basamaklarını büyük bir hızla tırmanan, “Romantik Komedi”, “Sen Yaşamaya Bak” ve “Müslüm” gibi çok ses getiren filmlere imza atan ve iki sezondur “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yönetmenliğini üstlenen Hakan Kırvavaç, “Yekta Kopan’la Set Arası”na özel açıklamalarda bulundu.

  • Tesadüf eseri başlayıp müzik ve sinema dünyasındaki dostları sayesinde zirveye uzanan kariyer yolculuğunun kilometre taşları…
  • Kızılcık Şerbeti dizisinin değindiği kültür çatışması hakkında neler düşünüyor?
  • Geleceğe dair planları neler? Sırada hangi proje var?
  • Kamera arkası sırları…

Ünlü yönetmen, tüm bu soruların yanıtlarını ve çok daha fazlasını, “Yekta Kopan’la Set Arası”nın 24 Kasım Cuma günü yayınlanacak yeni bölümünde anlatacak.

Sanatla randevunuz her cuma TOD ekranlarında

Ekranların ve sahnenin perde arkasına çok eğlenceli bir yolculuk vadeden “Yekta Kopan’la Set Arası”, saat 21.00’dan itibaren her cuma beIN CONNECT, her cumartesi de Digiturk’ün beIN MOVIES TURK kanalında yayınlanacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Tv-dizi-sinema-tiyatro
Arap Kadri ve Tarzan filminin fragmanı yayınlandı
Arap Kadri ve Tarzan filminin fragmanı yayınlandı
Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin fragmanı yayınlandı
Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin fragmanı yayınlandı
GAİN’in Yeni Dizisi Mahsun J. Sete Çıktı
GAİN’in Yeni Dizisi Mahsun J. Sete Çıktı
RTÜK'ten yayın ihlali yapan kanallara üst sınırdan idari para cezası
RTÜK'ten yayın ihlali yapan kanallara üst sınırdan idari para cezası
Çok Aşk Türkiye’yi Dolaşıyor
Çok Aşk Türkiye’yi Dolaşıyor
Şahsiyet II. Fasıl Galası Türkiye’de İlk Defa Sanatsal Deneyim Tasarımı Kurgusunda Uniq İstanbul Expo’da Yapıldı!
Şahsiyet II. Fasıl Galası Türkiye’de İlk Defa Sanatsal Deneyim Tasarımı Kurgusunda Uniq İstanbul Expo’da Yapıldı!
Ne Gemiler Yaktım’dan dikkat çekici ilk tanıtım
Ne Gemiler Yaktım’dan dikkat çekici ilk tanıtım
Murat Göğebakan Kalbim Yaralı Teaser Yayında
Murat Göğebakan Kalbim Yaralı Teaser Yayında