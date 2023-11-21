“Yekta Kopan’la Set Arası”nın konuğu “Ketche” lakaplı yönetmen Hakan Kırvavaç

Programın bu haftaki konuğu ise son zamanların en çok konuşulan dizilerinin yönetmeni, “Ketche” lakaplı Hakan Kırvavaç. Kırvavaç, kamera arkası sırları ile reklam dünyasından dizi ve film yönetmenliğine geçişi gibi pek çok konuda çarpıcı açıklamalarıyla 24 Kasım Cuma günü TOD ekranlarında olacak.

TOD ORIGINALS’ın en beğenilen yapımlarından “Yekta Kopan’la Set Arası”, üçüncü sezonuyla da büyük ilgi görüyor. TV, sinema ve tiyatro dünyasından çok özel konukların sohbetleriyle renk kattığı programın bu haftaki konuğu ise “Ketche” lakabıyla tanınan, başarılı yönetmen Hakan Kırvavaç.

Dizilerinin başarısının sırrı ne? Hangi tür filmler çekmek istiyor?

Reklam ve klip yönetmenliği ile çıktığı yolda kariyer basamaklarını büyük bir hızla tırmanan, “Romantik Komedi”, “Sen Yaşamaya Bak” ve “Müslüm” gibi çok ses getiren filmlere imza atan ve iki sezondur “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yönetmenliğini üstlenen Hakan Kırvavaç, “Yekta Kopan’la Set Arası”na özel açıklamalarda bulundu.

Tesadüf eseri başlayıp müzik ve sinema dünyasındaki dostları sayesinde zirveye uzanan kariyer yolculuğunun kilometre taşları…

Kızılcık Şerbeti dizisinin değindiği kültür çatışması hakkında neler düşünüyor?

Geleceğe dair planları neler? Sırada hangi proje var?

Kamera arkası sırları…

Ünlü yönetmen, tüm bu soruların yanıtlarını ve çok daha fazlasını, “Yekta Kopan’la Set Arası”nın 24 Kasım Cuma günü yayınlanacak yeni bölümünde anlatacak.

Sanatla randevunuz her cuma TOD ekranlarında

Ekranların ve sahnenin perde arkasına çok eğlenceli bir yolculuk vadeden “Yekta Kopan’la Set Arası”, saat 21.00’dan itibaren her cuma beIN CONNECT, her cumartesi de Digiturk’ün beIN MOVIES TURK kanalında yayınlanacak.