Yatak Odası Sırları'nın Baba Sahne’de yaptığı prömiyerle tiyatroseverlerle buluştu

Serdar Akkaya ve Güven Kıraç’ın yapımcı olarak yer aldığı, Vigor Kültür Sanat ve Yol Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği oyunda gelenler kahkahalara boğuldu.

Oyunun prömiyerine Erkan Can, Levent Ülgen, Yıldıray Şahinler, Zeynep Kankonde, Bekir Aksoy, Günay Karacaoğlu, Nursel Köse, Kadim Yaşar, Beyti Engin gibi birçok oyuncunun yanı sıra basın mensupları da katıldı. Oyun sonrasında Güven Kıraç ve Melda Gür, oyuncu ve ekip arkadaşlarıyla birlikte pasta kesti.

Güven Kıraç, Melda Gür ve Melda Narin Güler’in rol aldığı, projeyi oyunlaştıran Galip Erdal’ın yönetmen olarak yer aldığı oyun; 21 Ekim’de KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde, 24 ve 25 Ekim’de Sahne Beşiktaş’ta, 27 Ekim’de Cevahir Sahnesi’nde, 28 Ekim’de Moi Sahne’de seyirciyle buluşmaya devam edecek.

‘’Mutsuz bir ilişkinin nedeninin mutsuz bir cinsellik mi; yoksa mutsuz bir cinsellik, mutsuz bir ilişkinin sonucu mu?’’ sorusu üzerinden yatak odasında olup bitenleri komik ve eğlenceli bir üslupla anlatıldığı oyunda; Güven Kıraç ve Melda Gür izleyicilere, yastık altındaki sırların su yüzüne çıktığı eğlenceli bir gece vaat ediyor.

KONU: Hayattaki sorunların yatak odasından kaynaklandığı ya da yatak odasındaki sorunların hayatın tümünden kaynaklandığı problemi yumurta tavuk olayına dönüşüp, çiftlerin hayatını zehir ediyor.Teknoloji sayesinde, birbirini duymayan, görmeyen, koklamayan ve birbirine dokunmayan insanların salonlarında olup bitenlerden haberdarız. Mutfak kavgalarını da paylaşıyoruz. Ama yatak odaları; gerçek tartışmaların da gerçek uzlaşmaların da yaşandığı asıl yerler oraları, oralarda neler olup bitiyor? Yoksa asıl sorun da asıl çözüm de orada mı gizli? Mutsuz bir ilişkinin nedeni mutsuz bir cinsellik mi yoksa mutsuz bir cinsellik, mutsuz bir ilişkinin sonucu mu? Bu oyunda sizlere yatak odalarında olup bitenleri komik ve eğlenceli bir üslupla anlatmaya çalışılıyor. Bazı sahneleri abartılı bulabilirsiniz ama birçoğunda kendinizi ve kendi yatak odanızı bulacağınızı düşünüyoruz.

KÜNYE:

Yazan: Birol Güven

Oyunlaştıran - Yöneten: Galip Erdal

Yönetmen Yardımcısı: Melda Narin Güler

Oyuncular: Güven Kıraç, Melda Gür, Melda Narin Güler

Dekor - Kostüm: Şirin Dağtekin

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Yapım: Vigor Kültür Sanat - Yol Yapım

Yapımcı: Serdar Akkaya - Güven Kıraç

Yapım Koordinatörü: Banu Saman

Yürütücü Yapımcı: Mervenur Topugil

Asistan: Çisem Kesici

Afiş Tasarımı: Su Küçüktepepınar

Fotoğraf: Mehmet Turgut