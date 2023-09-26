Yargı Dizisi, 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi Temsil Ediyor!

Ay Yapım'ın kalitesiyle ekrana gelen ve üçüncü sezonunun ilk bölümüyle pazar akşamı izleyicileriyle buluşan "Yargı" dizisi, uluslararası arenada da ses getiriyor. Bu yıl, 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Telenovela' kategorisinde yarışacak olan 'Yargı', Türkiye'yi bu prestijli ödüllerde temsil eden tek yapım olarak öne çıkıyor.

'Yargı'nın Başarılı Ekibi

Tutkulu bir hikayeye sahip olan 'Yargı', Sema Ergenekon'un deneyimli yazımıyla ve Ali Bilgin'in benzersiz yönetmenliğiyle hayat buluyor. Dizinin başarısındaki diğer önemli unsurlar arasında başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yanı sıra, deneyimli ve genç oyunculardan oluşan zengin kadro yer alıyor.

Eşsiz Kadro, 'Yargı'yı Zirveye Taşıyor

Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Pınar Çağlar Gençtürk gibi usta oyuncuların yanında Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya ve Ayşen Sezerel gibi değerli isimler de 'Yargı' kadrosunda yer alarak diziyi daha da güçlendiriyor. Genç yeteneklerden Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş ve Alican Altun Onur Tekin de performanslarıyla dikkat çekiyor.

Dizinin, Emmy Ödülleri gibi uluslararası bir platformda yarışacak olması, Türk televizyon dünyası için büyük bir gurur kaynağı. "Yargı", global bir başarıya imza atmaya hazırlanırken, Türkiye'nin drama ve telenovela kalitesini tüm dünyaya gösterme fırsatı buluyor.