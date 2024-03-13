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Yargı Bu Hafta Ağlatacak

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Yargı Bu Hafta Ağlatacak
Hikayesiyle 3 sezondur izleyicilerin vazgeçilmezi haline gelen Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisi, bu hafta hafızalara kazınacak bir bölümle geliyor. Yeni bölümden yayınlanan duygu yüklü tanıtımda Tuğçe’nin başına gelenler ve Eren’in feryadı gözyaşları içinde izlenecek bir bölümün sinyallerini veriyor.

Hikayesiyle 3 sezondur izleyicilerin vazgeçilmezi haline gelen Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisi, bu hafta hafızalara kazınacak bir bölümle geliyor. Yeni bölümden yayınlanan duygu yüklü tanıtımda Tuğçe’nin başına gelenler ve Eren’in feryadı gözyaşları içinde izlenecek bir bölümün sinyallerini veriyor.

Ay Yapım imzalı ‘Yargı’nın pazar günü Kanal D’de ekrana gelecek yeni bölümünde gözyaşları sel olacak. Yayınlanan tanıtımda denizin içinde görülen Tuğçe’nin bedeni izleyenlerin soluğunu keserken Eren’in gözyaşları içinde Ilgaz’a ‘Çiçeğimi parçalamışlar’ cümlesi yürekleri dağlıyor. Kızının başına gelenler sonrasında çıldıran Eren, Kubilay’ı sorumlu tutarak ona saldırıyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...

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