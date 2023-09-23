Yalı Çapkını'nın Yeni Yıldızı Cemre Gümeli: Kimdir, Rolü Nedir? Star TV'nin izleyici kitlesini her bölümde farklı bir heyecanla buluşturan Yalı Çapkını, 2. yeni sezonuyla ekrana bomba gibi döndü. Bugün yepyeni bir bölümle izleyicilerin karşısına çıkacak olan popüler dizi, Talih karakteriyle Cemre Gümeli'yi de kadrosuna ekliyor. İşte, Yalı Çapkını ve Cemre Gümeli hakkında detaylı bilgiler.

Bu akşam 38. bölümüyle ekrana gelecek olan Cuma günlerinin vazgeçilmez dizisi Yalı Çapkını, ünlü oyuncu Cemre Gümeli'yi Talih karakteriyle izleyiciyle buluşturuyor. Gümeli, dizide Ferit karakterinin fizyoterapisti Talih'i canlandırarak yeni bir heyecan katıyor.

Talih Karakteri Kimdir? Yalı Çapkını'nda Yeni Yüz Cemre Gümeli

Cemre Gümeli'nin canlandıracağı Talih, dizide Ferit'in yaşadığı fiziksel problemleri çözmek için görevli fizyoterapist olarak yer alıyor. Ferit'in kolundaki hasar sonrasında iyileşme sürecinde ona destek olacak.

Cemre Gümeli'nin Yaşam Öyküsü ve Kariyeri

24 Eylül 1993 tarihinde İstanbul doğumlu olan Cemre Gümeli, Şişli Terakki Vakfı Okulları'ndan mezun olmuş, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sanat Yönetimi ve Medya ve İletişim Sistemleri olmak üzere iki ana dalda eğitim almıştır.

Lise döneminden itibaren tiyatro ile ilgilenen Gümeli, üniversite yıllarında da bu ilgisini sürdürmüş ve farklı tiyatro topluluklarında görev almıştır. Aynı zamanda Müzikal Tiyatro ve Clown eğitimleri de dahil olmak üzere çeşitli sanat dallarında kendini geliştirmiştir.

2014 yılında Meisner Tekniği üzerine eğitim almak üzere New York'a gitmiş, Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra sırasıyla Tatlı İntikam, Servet ve Elimi Bırakma gibi dizilerde rol almıştır.

Ek Yetenekler ve Dil Bilgisi

2017 yılında Kumbaracı 50 ekibine katılarak Shakespeare'in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterini başarıyla canlandıran Cemre Gümeli, Royal Academy of Dance sertifikalı bale eğitimi almıştır. Ayrıca, İngilizce ve Almanca gibi yabancı dilleri de etkin bir şekilde kullanmaktadır.