Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası Vizyonda

Ünlü Trabzon’lu internet fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu’nun ilk kez kamera karşısına geçtiği ve komedinin sevilen usta isimlerini buluşturan filmin galasında internetin sevilen ünlüleri, oyuncular ve iş insanları bir araya geldi. Mesut Süre, Gökhan Ünver, Seren Uzun, Ömer Başdoğan, Uğur Tandora, Yiğit Poyraz, Berkay Yuvakuran, Ediz Özcan, Oğuzhan Şahin, Serkan Mutlu, Norm Ender, Ayşe Yüksel, Koray Işıkoğlu ve daha birçok ünlü sima, galada filmi oyuncularla birlikte izleyerek, beğenilerini dile getirdi.

Filmde sürpriz bir sahnede rol alan Ekin Uzunlar, filmin basın röportajları esnasında, başrol oyuncusu Reşat Hacıahmetoğlu ile birlikte Karadeniz şarkısı söyledi, galada eğlenceli dakikalar yaşandı.

Kadrosunda; Reşat Hacıahmetoğlu, Eda Nur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan’ın yere bulunduğu komedi filminde izleyiciyi; sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkânsız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan yeni nesil Temel’in; samimi, komik ve heyecanlı hikayesi bekliyor.

Her ailenin kendinden bir parça bulacağı, sinemalarda Trabzon fırtınası estirecek komedi dozu yüksek film “Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” sinemalarda!

VATİKAN’IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI

Vizyon Tarihi: 10 Kasım 2023

Filmin Türü: Komedi

Yapım: Eser Yapım

Dağıtımcı: CJ ENM Türkiye

Yönetmen: Okan Ege Ergüven

Senaryo: Erol Hızarcı

Oyuncular: Reşat Hacıahmetoğlu, Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan