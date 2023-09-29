Üstün Yetenekli Komiserin Kader Savaşı: Kuzgun Dipsiz Karanlık, TRT Tabii'de!

Doğuştan gelen "kötülüğü sezip ortaya çıkarma" yeteneğine sahip cinayet masası komiseri Mehmet Kuzgun'un hayatını ve bir kaza sonrasında paramparça olan dünyasındaki kötülükle verdiği mücadeleyi anlatan "Kuzgun: Dipsiz Karanlık," 30 Eylül Cumartesi günü TRT Uluslararası dijital platformu Tabii'de izleyicilerle buluşacak.

Mehmet’in zihninde yer etmiş travmatik durumların etkisinden çıkamayarak mesleğinden ayrılmasını, gizemli cinayetleri çözmek için göreve geri çağrılması ve kötülüğün baş aktörü saydığı seri katillerin peşinden koşmasını konu alan Kuzgun: Dipsiz Karanlık, ilk bölümüyle 30 Eylül Cumartesi günü TRT uluslararası dijital platformu tabii’de izlenebilecek.

Her cumartesi yeni bölümleriyle tabii’de izleyiciyle buluşacak olan platforma özel hazırlanan orijinal dizi Kuzgun: Dipsiz Karanlık’ta mesleğinde hızla yükselmiş, yurt dışında eğitim görmüş başarılı komiser Mehmet’in hikâyesi anlatılıyor. Mehmet, aldığı bilimsel eğitim kadar çocukluğunda fark ettiği gelişkin duyuları sayesinde karşısındakinin kim olduğunu bilmekte ve kimsenin göremediği ipuçlarını ortaya çıkarmaktadır. Yeteneğini bilen tek kişi, babası gibi gördüğü şefi Cevdet’tir.

Mehmet’in kurduğu dünya, bir kaza sonrası paramparça olur ve psikolojisi günden güne bozulur. Gözaltındaki bir suçlunun ölümüne sebep olunca da meslekten ihraç edilir.

Hikâye bu olaydan üç yıl sonra başlar. Çözülemeyen cinayet dosyaları artmış, cinayet masası komiseri Ünal, olayların altında ezilmiştir. Ünal, oldum olası Mehmet’in düşmanıdır. Mehmet’in acil çağrılma nedeni, işlenen yeni bir cinayette seri katil şüphesi olmasıdır. Mehmet bu kez polis olarak değil, özel yetkilerle donatılmış bir danışman olarak görevlendirilir. Cevdet’in tek şartı, Mehmet’in yeni mezun cinayet masası polisi olan Rana ve kendi yerine göreve getirilen Ünal’la çalışacak olmasıdır. Mehmet’in önüne koyulan ilk dosya, sembolik sırlarla doludur. Mehmet ve Rana ikilisi, soruşturma sırasında tanıştıkları dilbilimci Oray ile birlikte sırlarla dolu ölümlerin ardındaki kötülüğü ortaya çıkarmaya çalışır. Mehmet’in bilmediği, kötülüğün de onun peşinden koştuğudur.

Polisiye/dram/gizem türünde olan ve on bölüm olarak kurgulanan dizinin oyuncuları arasında Berk Hakman (Mehmet), Elifcan Ongurlar (Canan), Anıl İlter (Ünal), Beril Kayar (Rana), Levent Sülün (Cevdet), ve Edip Sanar (Oray) yer alıyor.

İlk bölümü 30 Eylül’de yayınlanacak olan Kuzgun: Dipsiz Karanlık, her Cumartesi yeni bölümleriyle tabii’de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.