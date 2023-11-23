Ünlü oyuncu Diren Polatoğulları ve Necip Memili Belediye Başkan Adayı Oldu!

Yılın komedisi olarak iddiasını ortaya koyan ve seri film olarak yola çıkan Başkan filminin ilk teaser’ı da yayınlandı. İlk kısa fragmanı yayınlanan ve sinema izleyici tarafından çok beğenilen Başkan, dev oyuncu kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile dikkat çekiyor. Bol kahkahalı bir iki saat vaadeden Başkan, 5 Ocak 2024’ten itibaren beyazperdedeki yerini alacak.

Yaz sıcağının zorlu şartlarında Tunceli Ovacık’ta çekilen filmde, Belediye Başkanı’nı yerel seçimlerde değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıkları komedi dozu yüksek bir lisanla anlatılan filmde, Diren Polatoğulları ve Necip Memili yeni seçimlerde aday oluyorlar.

Oyunculuklarıyla kaliteli bir seyirlik olarak izleyicinin önüne çıkacak olan Diren Polatoğulları ve Necip Memili’nin yanı sıra filmde Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel ve Salih Kalyon’un başrollerini paylaştığı filmde ayrıca Muttalip Müjdeci ,Sadık Gürbüz, Gürberk Polat, Sercan Batık, Gözde Kaya, Nil Eray, Ataberk Tufan, Pamir Kurt, İbrahim Yıldırım, Fatih Yücebağ, Cavit Özer, Sevcan Aldatmaz ve Yunus Emre Orhan adlı yıldız oyuncular da yer alıyor.