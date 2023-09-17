Ünlü Michelin Yıldızlı Şef Akira Back, MasterChef Türkiye'ye Konuk Oldu!

Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye'nin All-Star sezonunda bu hafta oldukça özel bir konuk vardı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı programda, dünya çapında tanınmış Michelin yıldızlı şef Akira Back ekranlara geldi.

Akira Back, yalnızca İstanbul'da JW Marriott Hotel'de bulunan “Akira Back Istanbul” restoranıyla değil, aynı zamanda dünya çapında 25 farklı ülkede restoranlarıyla tanınıyor. Elon Musk'a özel yemek reçeteleri hazırlayan ünlü şef, MasterChef stüdyosunda yarışmacılara özel bir görev verdi. Yarışmacılar, Akira Back’in ünlü menüsünden salmon&tuna tataki yemeğini yaparak eleme potasından kurtulmaya çalıştı.

Başarılı şef, yarışmacıların hazırladığı tabakları sadece kaşık ucuyla tattı ve oldukça etkilendiğini belirtti. “Benim 27 yılda yaptığımı dakikalar içerisinde gerçekleştirdiler” diyen Back, eleme potasına gitmesini istediği 3 yarışmacıyı da seçti.

Bu özel bölüm, şef Akira Back'in mükemmeliyetçi bakış açısını ve yarışmacıların yeteneklerini ekrana taşıyarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.