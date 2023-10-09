TV+ Ekim Ayında Heyecan Dolu Yeni Dizi 'Tulsa King' ile Karşınızda! Detaylar İçin Hemen Keşfet!

Türkiye'nin önde gelen dijital içerik platformu TV+, Ekim ayında da dizi ve film tutkunlarına zengin içerikler sunmaya devam ediyor. TV+, bu ay içinde Paramount yapımı olan 'Tulsa King' dizisini Türkiye'de özel olarak yayınlamaya başlayacak. Dizi, 12 Ekim tarihinden itibaren sadece TV+ platformunda izleyiciyle buluşacak.

'Tulsa King', farklı kategorilerdeki zengin içerikleriyle TV+ kullanıcılarına çeşitli ve kaliteli bir dizi deneyimi sunmayı hedefliyor.

Türkiye’nin dijital içerik platformu TV+, dünya genelinde beğeniyle izlenen yapımları ekran tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Ekim ayında da dizi, film, spor, belgesel, çocuk gibi farklı kategorilerdeki içerikler TV+ ekranlarına geliyor. Bu ay dizi kategorisinde öne çıkan yapımlar arasında ‘Tulsa King’ yer alıyor. Ünlü oyuncu Sylvester Stallone’un aynı zamanda ilk dizisi olan ‘Tulsa King’, 10 bölümlük ilk sezonuyla Türkiye’de sadece TV+’ta yayınlanacak.

12 Ekim’de sadece TV+’ta

Başrolünde Sylvester Stallone’un oynadığı bir suç draması olan Paramount yapımı Tulsa King, New York'lu bir mafya babası olan Dwight “The General” Manfredi (Stallone) üzerine yoğunlaşıyor. 25 yıllık esaretten sonra hapishaneden çıkan "The General", patronu tarafından iş kurması için Tulsa'ya sürgün ediliyor. Bu mafya ailesinin çıkarlarını gözetmeyeceğini fark eden Dwight, kendi suç ekibini kurmaya başlıyor. 10 bölümden oluşan Tulsa King, 12 Ekim’de birinci sezonuyla sadece TV+’ta yayınlanacak ve her hafta iki yeni bölümle ekrana gelecek. Yapımcılığını The Sopranos ve Boardwalk Empire gibi suç dramalarının başarılı ismi Terence Winter’ın üstlendiği dizinin yaratıcısı ise Taylor Sheridan.

Bu ay TV+’lı ekran tutkunları ‘Tulsa King’in yanı sıra Dizi, Film, Belgesel ve Çocuk kategorilerinde platforma yeni eklenen çok sayıda içerikle keyifli vakit geçirecek.