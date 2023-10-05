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Türk Sinemasının Duayenleri Bu Filmde Buluştu

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Türk Sinemasının Duayenleri Bu Filmde Buluştu
Yapımını Aytaç Medya, yapımcılığını Anıl Oğuz’un üstlendiği, senarist ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı ‘Güven Bana’ vizyona girmek için gün sayıyor. 13 Ekim’de sinema salonlarında yerini alacak film her kuşağın en sevilen oyuncularını bir araya getirdi. Sezonun en iddialı komedisi ‘Güven Bana’ hem hikayesiyle hem de ustalık dolu performanslarıyla çok sevilecek.

Yapımını Aytaç Medya, yapımcılığını Anıl Oğuz’un üstlendiği, senarist ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı ‘Güven Bana’ vizyona girmek için gün sayıyor. 13 Ekim’de sinema salonlarında yerini alacak film her kuşağın en sevilen oyuncularını bir araya getirdi. Sezonun en iddialı komedisi ‘Güven Bana’ hem hikayesiyle hem de ustalık dolu performanslarıyla çok sevilecek.

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Senaryosunu ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği filmde genç kuşak komedi oyuncularına Türk sinemasının duayen sanatçıları Erdal Özyağcılar, Zihni Göktay, Köksal Engür ve Yılmaz Gruda eşlik ediyor.

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Sevenleri ile ‘Güven Bana’ filmi aracılığıyla yeniden buluşacak olan usta oyuncular gösterdikleri performanslarıyla genç nesil oyunculara oyunculuk dersi veriyor. ‘Güven Bana’ ayrıca aramızdan ayrılan iki usta oyuncu Köksal Engür ve Yılmaz Gruda’nın yer aldığı son proje olmasıyla özel bir anlam taşıyor.

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‘Güven Bana’ filminin kadrosunda; Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder, Tuncay Beyazıt gibi değerli oyuncular yer alıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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