Turabi Survivor'da yok ! İlluminati şakası

Yakın zamanda yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor’da beklenmedik bir olay yaşandı! O isim yarışmaya katılmaktan son anda vazgeçti…"Suikast girişiminde bulundular" diyerek nedenini açıkladı. İşte detaylar…

SAĞLIK NEDENLERİNDEN DOLAYI YER ALAMAYACAK

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Turabi Çamkıran şu ifadeleri kullandı:

"Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım... The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook'ta gördüğüm bir habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan'da bu yapının üyelerindenmiş. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills'te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood'da senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi reddettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati'nin suikastı sonucu bu hale geldim. Ve maalesef Survivor All Star 2024'e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. NOT; İnanmayın. Şaka. Yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz şeye inanmayın. Ama gelemeyeceğim gerçek. Kalın sağlıcakla."