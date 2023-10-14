TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri 2023: Köklü İzler ve Güçlü Hikayeler

TRT tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü gerçekleşecek olan "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri"ne başvurular başladı. Bu etkinlik, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak "Köklü İzler, Güçlü Hikayeler" mottosuyla gerçekleştirilecek. Etkinliğe başvurular www.trtbelgesel.com adresinden yapılabilecektir.

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Nedir?

TRT tarafından düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri," hem amatör hem de profesyonel belgesel filmcilerine destek olmayı, belgesel türünün gelişmesine katkı sağlamayı ve dünyanın dört bir yanından belgesel filmleri izleyiciyle buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu ödüller, belgeselcilerin düşünce alışverişinde bulunabileceği bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Başvuru Süreci

"14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri," 12 Ekim - 5 Kasım 2023 tarihleri arasında www.trtbelgesel.com adresi üzerinden başvuruları kabul edecektir. Bu etkinliğe başvuru yapmak isteyen belgeselciler, aşağıdaki kategorilere başvurabilirler:

1. Belgesel Filmler

Bu kategoriye başvurular, belgesel film yapımını tamamlamış olanlar için uygundur. Yarışma koşulları ve detaylı bilgilere www.trtbelgesel.com adresinden ulaşabilirsiniz.

2. Proje Aşamasındaki Fikirler

Belgesel yapımına henüz başlanmamış fikir ve öykü aşamasındaki projeler de bu ödüllere başvurabilirler. Başvuru şartlarına ve takvimine yine www.trtbelgesel.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ödüller

Katılımın ücretsiz olduğu bu yarışmada, toplam 13 ödül dağıtılacaktır. Ödüller şu kategorilerde verilecektir:

Uluslararası Profesyonel Kategori

Ulusal Profesyonel Kategori

Ulusal Öğrenci Kategorisi

Proje Destek Kategorisi

Yıl Özel Ödülü



Başvuru ve Yarışma Takvimi

Başvurular, 12 Ekim'de başlamıştır ve ön eleme için son tarih 5 Kasım 2023 saat 18.00'dir. 12 Kasım 2023 tarihinde ön eleme sonuçları açıklanacak ve finalist filmler, 14-16 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da seçici kurullar tarafından izlenecek ve değerlendirilecektir. Kazananlar, 17 Aralık Pazar günü yönetmenler, sektör temsilcileri, basın mensupları ve festival konuklarının katılımıyla düzenlenecek ödül töreninde açıklanacaktır.

Etkinlik

"TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" etkinliği, Türkiye ve dünya genelinde belgesel iklimini zenginleştirmeyi hedeflemekte ve hem profesyonel hem de amatör belgeselcileri desteklemektedir. Etkinlik boyunca, ödül kazanan belgesellerden özel bir seçki izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, dünya çapında prestije sahip filmler ve yönetmenlerle ustalık sınıfı etkinliklerin yanı sıra belgeselcilikle ilgili söyleşiler ve atölye çalışmaları da düzenlenecektir. Bu etkinlikler, tüm katılımcılara ücretsiz olarak sunulacaktır.

Sonuç olarak, "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri 2023" belgeselciler için büyük bir fırsat sunmaktadır. Belgesel yapımına ilgi duyan herkes, bu etkinliğe katılarak yeteneklerini sergileyebilir ve uluslararası alanda tanınma şansı elde edebilir. Başvuru yapmak ve daha fazla bilgi edinmek için www.trtbelgesel.com adresini ziyaret edebilirsiniz.