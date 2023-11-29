TRT Ortak Yapımı “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı” Filminin Galası Gerçekleşti

Kültürel değerlerimizi çocuklara aktaran TRT Çocuk’un ilgiyle takip edilen çizgi dizisi “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu”, ikinci sinema filmiyle beyazperde için gün sayıyor. Anadolu'nun en sevilen kahramanlarından Nasreddin Hoca’nın sevimli dostlarıyla birlikte macera dolu bir yolculuğa çıktığı TRT ortak yapımı “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı” filminin İstanbul’da gerçekleştirilen özel gösterimi çocuklardan tam not aldı.

Galada basın açıklamasında bulunan TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı"nın, TRT ortak yapımı animasyonların 10'uncu filmi olduğuna dikkati çekerek, "Daha önceki filmlerimiz çok büyük ilgi görmüştü. Bu destek hem sinema ve animasyon sektörüne hem de çocukların temiz içerik izlemesi açısından etkili oluyor. Sayın Genel Müdürümüz Mehmet Zahid Sobacı’nın daima vurguladığı gibi biz, emanet kalplerle ve zihinlerle muhatap olduğumuz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Dolayısıyla ortaya çok temiz iş çıkıyor. Bunun neticesinde de izleyiciden de güzel bir teveccüh görüyoruz. 2024'te de birbirinden güzel animasyon filmlerini hem ekranda hem de diğer mecralarda görme imkânı olacak," değerlendirmesinde bulundu.

Nasreddin Hoca’nın eğlenceli hikayeleri çocuklarla buluşacak

Bu yıl vizyona giren TRT ortak yapımı 10’uncu animasyon sinema filmi olan “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı”, Anadolu’nun sevilen kahramanı Nasreddin Hoca’nın eğlenceli hikâyelerini çocuklarla buluşturacak. Uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda tamamlanan film, çocukları büyük bir serüvene eşlik etmeye davet ediyor. Nurullah Yenihan’ın yapımcılığını, Naser Meratibavil’nin yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Ayşe Banu Başarıcı kaleme aldı. Filmin eğlenceli müziklerini ise Burak Çambel hazırladı.

Filmin konusu

Filmde, Nasreddin Hoca, Zehra, Kerim ve Ayşe, şehirlerine gelen bir dinozor çağı araştırma ekibiyle karşılaşır. Dinozor yumurtasını kötü niyetli kişilerden korumaya çalışan Selim yanlışlıkla dinozorlar çağına gidince Nasreddin Hoca ve çocuklar ellerinde yumurtayla kalır. Yumurtanın içinden çıkan bebek dinozoru kendi zamanına geri götürmek için geçmişe yolculuk yaparlar ve macera başlar.

“Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı” 1 Aralık’ta tüm Türkiye'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.