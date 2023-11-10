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TRT Ortak Yapımı ‘Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!’ Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

Yayınlanma:
TRT Ortak Yapımı ‘Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!’ Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatının beyaz perdeye aktarılacağı TRT ortak yapımı “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filminin ilk fragmanı yayınlandı.

TRT ortak yapımı filmin fragmanını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, şu ifadelerle duyurdu:

“İsmi, Hocalı'da şehit edilen Aybüke bebeğin hatırasını yaşatmak için verildi. Aybüke Yalçın ismiyle, yüreğiyle, korkusuz yürüyüşüyle, şehadetle nihayetlenen genç ömrüyle hepimizin öğretmeni ve kahramanı oldu. ‘Aybüke Öğretmen Oldum Ben!’ filmimiz 24 Kasım’da vizyonda.”

Yönetmenliğini Murat Onbul’un üstlendiği filme ait görüntüler duygu dolu anlara sebep oldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde vizyona girecek olan TRT ortak yapımı “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filmi, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini anlatacak.

Senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur’un kaleme aldığı filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın’ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırıyor. Filmin oyuncuları arasında; Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi başarılı isimler de yer alıyor.

TRT ortak yapımı “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!”, 24 Kasım’da sinemalarda.

Kaynak:Haber Kaynağı

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