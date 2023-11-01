  1. Anasayfa
  2. Tv-dizi-sinema-tiyatro
  3. TRT Çocuk, 15. yılında sevilen yapımlarının yeni bölümlerini ekrana getiriyor

TRT Çocuk, 15. yılında sevilen yapımlarının yeni bölümlerini ekrana getiriyor

Yayınlanma:
TRT Çocuk, 15. yılında sevilen yapımlarının yeni bölümlerini ekrana getiriyor
TRT Çocuk 15. yılında, ilgiyle takip edilen ve sevilen içeriklerinin yeni bölümlerini izleyicilere sunacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, çocuğun olduğu her alanda var olmak için içerik yelpazesini genişletme hedefini sürdüren kanalda, "Eymen ile Çimen", "Aybek", "Bulmaca Kulesi", "Babamın Gölgesi 1918", "Hazine Takipçileri", "Dedektif Reptır" ile "Dennis ve Gnasher"ın yeni bölümleri, bugünden itibaren ekrana gelecek.

Eymen ile Çimen'in yeni bölümleri hafta içi her gün 9.45'te yayınlanırken Aybek'in yeni bölümleri 11.45'te ekranda olacak.

Üç yakın arkadaş Can, Mert ve Aslı ile Lugit'in maceralarının anlatıldığı Bulmaca Kulesi'nin yeni bölümleri ise hafta içi her gün saat 14.35'te izleyiciyle buluşacak.

Kurtuluş Savaşı'na doğru giden bir milletin göğüs gerdiği zorluklar ve milli dayanışma ruhunun tasvir edildiği Babamın Gölgesi'nin yeni bölümleri de hafta içi her gün 15.30'da sunulacak

Hazine Takipçilerinin yeni bölümü hafta içi her gün 18.05 ve 20.30'da, Dedektif Reptır'ın yeni bölümleri ise 4 Kasım'dan itibaren her hafta sonu saat 14.20'de izlenebilecek.

Dennis ve Gnasher'in yeni bölümleri ise 4 Kasım itibarıyla her hafta sonu 17.40 ve 20.30'da izleyiciyle buluşacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Tv-dizi-sinema-tiyatro
İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'dan 'Mutluyuz'
İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'dan 'Mutluyuz'
Bil Bakalım: TV4'te Can Yıldız İle Bilgi Yarışı Başlıyor!
Bil Bakalım: TV4'te Can Yıldız İle Bilgi Yarışı Başlıyor!
Çok Aşk Filminin Oyunculu Özel Gösterimi Akasya'da Büyük İlgi Gördü
Çok Aşk Filminin Oyunculu Özel Gösterimi Akasya'da Büyük İlgi Gördü
Son Akşam Yemeği Filminin Ankara Galası Büyük İlgi Gördü
Son Akşam Yemeği Filminin Ankara Galası Büyük İlgi Gördü
TRT'de 100. yıl özel projeleri konuşulacak
TRT'de 100. yıl özel projeleri konuşulacak
2024 Survivor All Star Kadrosu Açıklandı! 2024 Survivor Ne Zaman Başlıyor?
2024 Survivor All Star Kadrosu Açıklandı! 2024 Survivor Ne Zaman Başlıyor?
Terzi Final Yapıyor! 3.Sezon Terzi Fragmanı Yayında
Terzi Final Yapıyor! 3.Sezon Terzi Fragmanı Yayında
Sadık Ahmet filmi 2024'te beyaz perde olacak
Sadık Ahmet filmi 2024'te beyaz perde olacak