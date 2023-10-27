Terzi Final Yapıyor! 3.Sezon Terzi Fragmanı Yayında

İlk iki sezonuyla çok sevilen Terzi, etkileyici bir final için geri dönüyor. Çağatay Ulusoy’a Salih Bademci, Şifanur Gül, Olgun Şimşek, Ece Sükan ve Evrim Alasya gibi isimlerin eşlik ettiği, yeni bölümleriyle heyecanı zirveye çıkaran üçüncü sezonda, karakterler arasındaki ilişkiler dönüm noktasına ulaşıyor ve bugüne dek çözümlenemeyen sorular nihayet yanıtlanıyor.

3 Kasım'da yayınlanacak olan serinin en çarpıcı ve final sezonu, izleyenleri Peyami, Dimitri ve Esvet arasındaki aşk üçgeninin içine son kez ve en nefes kesici haliyle çekmek için geliyor.