tabii'de gelecek ay 3 dizi izleyicilerle buluşuyor

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetlerinin gözü kara pilotlarının hikayelerini anlatan "Hür", tüm bölümleriyle 1 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

Milli Savunma Bakanlığının katkılarıyla çekilen dizi, uzun yıllar Türk toplumunun hafızasında kalacak bir yapım olmayı hedefliyor.

Aksiyon, macera türündeki 10 bölümlük dizinin oyuncuları arasında Ogün Kaptanoğlu, Hilmi Cem İntepe, Batuhan Demir, Deniz Çatalbaş, Gökay Müftüoğlu, Taner Ertürkler ve Zeynep Tuğçe Bayat yer alıyor.

Fedakarlık, zor şartlarda görev, asker arkadaşlığı ve takım ruhu gibi temaların işlendiği dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan yazdı, yönetmenliğini Ekin Pandır üstlendi.

"Mevlana Celaleddin-i Rumi"nin ikinci sezonu 9 Aralık'ta başlayacak

"Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisinin ikinci sezonu, 9 Aralık'ta başlayacak. Her cumartesi dizinin yeni bölümü izleyicinin beğenisine sunulacak.

Hz. Mevlana'nın hayatının anlatıldığı dizi, 13. yüzyılda Konya'da geçiyor. İlk 10 bölümde, Mevlana'nın 40 yaşlarındaki kişiliği ve derinliğinin oluşmasına neden olan temel olaylar ve şahıslarla yollarının kesişmesine odaklanırken, 2. sezonda ise Şems-i Tebrizi'nin gelişi ile Mevlana'nın tasavvuf yolculuğu farklı bir seyre taşınıyor.

Mevlana rolüyle Bülent İnal ve Şems-i Tebrizi rolüyle Mehmet Ali Nuroğlu'nun yer aldığı dizide ayrıca Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Devrim Özkan, Mert Turak, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Levent Can, Yusuf Çim, Burak Can, Ali Nuri Türkoğlu, Turgay Aydın, Burç Kümbetlioğlu ve İlker Aksum da oynadı.

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı dizinin senaryosunu, Ali Aydın ile Fatma Berra Mete kaleme aldı.

"Derin Mor"un tüm bölümleri 22 Aralık'ta yayınlanacak

Güneşte yaşanan bir patlama sonrası elektrik sisteminin çöktüğü post apokaliptik dünyadaki mücadeleyi konu edinen "Derin Mor" dizisinin tüm bölümleri 22 Aralık'tan itibaren izlenebilecek.

Senaryosunu Yeşim Aslan'ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mahmut Fazıl Coşkun otururken, görüntü yönetmenliğini ise Florent Herry yaptı.

Sekiz bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Deniz Celiloğlu, Nilperi Şahinkaya, Murat Kılıç, Zümre Ertürk, Arın Kuşaksızoğlu ve İncinur Daşdemir yer aldı.

Tarihi dizilerden aksiyona, romantik komediden gençlik dizilerine kadar pek çok içeriğe yer veren TRT'nin dijital platformu tabii, iOS ve Android'deki uygulama mağazalarında yer alan tabii uygulamalarından, Android ve iOS destekli çeşitli akıllı cihazlardan, "www.tabii.com" üzerinden ve akıllı TV'lerden izlenebiliyor.