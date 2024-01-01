Survivor Nihat Altınkaya kaç yaşında?

Survivor 2024 All Star kadrosunda yer alan Nihat Altınkaya hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler merak ediliyor. Daha önce katıldığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında birincilik başarısı elde eden Nihat Altınkaya'nın bu sezon nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu!

NİHAT ALTINKAYA KAÇ YAŞINDA ?

Nihat Alptuğ Altınkaya 28 Eylül 1979 yılında Karabük'te dünyaya geldi. Profesyonel sporculuk yapmış Türk manken, fotomodel ve oyuncudur. 2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, 2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışma programının birincisi olmuştur. Ardından dizi hayatına kaldığı yerden devam etmiştir.

28 Eylül 1979 tarihinde Karabük’te doğmuştur. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük’te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuresidir, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış, Fenerbahçe Boks Kulübünde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul’da yaşamaktadır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.