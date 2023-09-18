Survivor 2024'ün Bomba İsmi: Acun bile Çekinerek Açıkladı! Yarışmacılar için Tehlike Çanları Çalıyor

Ünlü yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu için büyük bir heyecan hakim. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'ın 2024 sezonu bu kez All Star konseptiyle izleyicileriyle buluşacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni sezonda yer alacak yarışmacıları bir bir açıklamaya devam ediyor. Ancak son duyurulan isim, programın dinamiklerini değiştirecek gibi görünüyor.

Yeni Eleme Sistemi ile Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Öncelikle Survivor 2024'ün eleme formatı değişiyor. SMS oylaması olmayacak ve yarışmacılar, eleme adayı olduğunda kendi aralarında düello yapacaklar. Bu, yarışmada tansiyonu daha da yükseltecek bir unsura işaret ediyor. Acun Ilıcalı, bu yeni formatın yarışmayı daha rekabetçi kılacağına inanıyor.

Yarışmada Bilinen İsimler

Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay ve Doğukan Manço gibi tanıdık yüzlerin yer alacağı yeni sezonda, izleyici ekrana kilitlenecek gibi görünüyor.

Ve Bomba İsim: Seda Ocak

Doğukan Manço'dan sonra açıklanan son yarışmacı ise Seda Ocak oldu. Acun Ilıcalı'nın bile çekinerek açıkladığı bu isim, yarışmada fırtınalar estireceğe benziyor. "Seda bu sezon All Star'da ve bende heyecanla onun yarışlarını bekliyorum" diyerek açıklama yapan Ilıcalı, Ocak'ın yarışmaya dahil olmasının heyecan verici olduğunu vurguladı.

Yarışmacılar için Tehlike Çanları

Seda Ocak'ın katılımıyla birlikte, yarışmada tehlike çanları çalmaya başladı. Ocak, rekabeti kızıştıracak ve diğer yarışmacılar için zorlu bir rakip olacak. Bu duyuruyla birlikte, Survivor 2024 All Star'ın en heyecanlı sezonlardan biri olacağı kesinleşti.

Yeni sezonun start alacağı tarih büyük bir merakla bekleniyor. Ancak şu an için kesin olan bir şey var: Survivor 2024, reyting rekorları kırmaya aday bir sezon olacak.