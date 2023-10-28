Son Akşam Yemeği Filminin Ankara Galası Büyük İlgi Gördü

Eşsiz hikayesi, yetenekli oyuncu kadrosu ve etkileyici sinematografi ile “Son Akşam Yemeği” adındaki film, Ankara'da galasını gerçekleştirdi. Bu muhteşem gala etkinliğine; Yapımcı A. Selim Tuncer, Yaratıcı Yapımcı Esra Seyrekbasan, Yönetmen Levent Onan başta olmak üzere, Engin Şenkan, Azra Aksu, Yasemin Baştan ve Aslı Tandoğan gibi değerli oyuncular katıldı.

Gala, katılan herkes tarafından uzun süre alkışlandı.

Film Hakkında Genel Bilgi

Çankaya Köşkü'nün mutfağında Cumhuriyet'in ilanından bir gün önce yaşanan olayları beyaz perdeye taşıyan bu film, CineGenna Pictures prodüksiyonu altında gerçekleşti. Ankara'nın popüler mekanlarından Ankamall AVM'de düzenlenen bu galaya, seyirciler büyük bir ilgi gösterdi.

Yapımcı ve Yönetmenin Düşünceleri

A. Selim Tuncer, projenin önemini ve Cumhuriyetin birleştirici özelliğini vurgulayarak, "Bu filmi 100. yılımıza sunmak istedik. Oyuncularımızın da fedakarlıklarıyla bu anlamlı tarihe yetiştirdik." ifadelerini kullandı. Yönetmen Levent Onan da, "Cumhuriyetin 100. yılında bu filme imza atmaktan dolayı gururluyuz." şeklinde duygularını paylaştı.

Oyuncuların Filmle İlgili Görüşleri

Engin Şenkan, filmde Atatürk'ün aşçısı olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Aslı Tandoğan ise, "Atatürk'ü farklı bir perspektiften anlatan bu filmi mutlaka izlemelisiniz." dedi. Yasemin Baştan, filmin atmosferini ve dekorunu övgüyle bahsederek, filmde yer alan Azize karakteriyle geçmişe yolculuk yaptığını anlattı. Çocuk oyuncu Azra Aksu da filmde yer almanın gururunu dile getirdi.

Filmde Kimler Rol Aldı?

Bu tarihi olayları anlatan filmde; Engin Şenkan, Azra Aksu, Onur Tuna, Pelin Akil, Necip Memili, Aslı Tandoğan, Cemal Hünal, Yasemin Baştan, Mustafa Kırantepe, Nehir Gökdemir ve Tuba Daştan gibi yetenekli oyuncular rol alıyor.