Son Akşam Yemeği 27 Ekim’de vizyonda

Reklam, dizi ve belgesel yapımlarından tanıdığımız CineGenna Pictures yapım şirketi, ilk sinema filmiyle izleyicilere Cumhuriyetimizin sıra dışı bir öyküsünü anlatmaya hazırlanıyor. Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Aslı Tandoğan ve çocuk oyuncu Azra Aksu gibi yıldız isimleri bir araya getiren “Son Akşam Yemeği” filminde cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananlar beyazperdeye taşınıyor. Farklı konusuyla dikkat çeken film 27 Ekim’de vizyona girecek.

S inema tarihimizde ilk kez işlenen özel konusuyla “Son Akşam Yemeği” bir asırlık Cumhuriyetimizin kuruluş öyküsünü bu kez mutfaktakilerin yani halkın gözünden anlatacak.

Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Alt katta bulunan mutfakta ise o tarihi anlara tanıklık eden aşçısından, yamağına mutfak çalışanlarının hüzün ve mutluluk dolu yirmi dört saati beyazperdeye yansıyacak.

Temposu hiç düşmeyen, cesur senaryosuyla tarihe farklı bir açıdan bakmamıza olanak tanıyan filmin yapımcılığını dizi ve belgesel yapımlardan tanıdığımız CineGenna Pictures üstleniyor. Yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan’ın yaptığı, ön hazırlık çalışmaları yaklaşık iki yıldır süren bu özel projenin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar kaleme aldı. Yönetmen koltuğu ise Levent Onan’a emanet.

Son Akşam Yemeği Oyuncu Kadrosu