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Sinema Sezonunun Ters Köşe Komedisi: 'İyi Bir Aile Değili

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Sinema Sezonunun Ters Köşe Komedisi: 'İyi Bir Aile Değili
Yapımı Olympos Films’e, yapımcılığı Mustafa Sönmez ve Dilek Aydın’a ait sezonun en iddialı ters köşe komedisi ‘İyi Bir Aile Değiliz’ için hazırlıklar tamamlandı

Senaryosu ve yönetmenliği Haki Biçici tarafından üstlenilen filmin kadrosunda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Caner Cindoruk, Melisa Doğu, Asiye Dinçsoy, Nergis Çorakçı, Tarhan Karagöz, Yakup Turgut yer alıyor.

Yıldız kadronun bir araya geldiği ‘İyi Bir Aile Değiliz’ sinema salonlarında kahkahanın adresi olacak. Geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya gelen ekip eğlenceli anlar yaşadı. Enerjilerini senaryoya da yansıtan oyuncular sete çıkmak için gün sayıyor.

Babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bu ailenin hikayesi seyircileri çok güldürecek.

‘İyi Bir Aile Değiliz’ yeni sezonda sinemalarda.

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