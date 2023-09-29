Sinema Dünyası: "Kalp Estetiği" 29 Eylül'de Perdelerle Buluşuyor

Ersin Korkut, Müge Boz, Evliya Aykan, Hakan Bilgin, Ayberk Yılmaz ve Bahtiyar Engin gibi isimlerle bezeli olan 'Kalp Estetiği' filminin tanıtımı büyük bir ilgiyle karşılandı. Film, sinemaseverler için 29 Eylül'de vizyona girecek.

Yönetmen Koltuğunda Kim Var? Haydar Işık'ın yönettiği bu eserin hikayesi de ona ait. Filmin senaryosunu ise yetenekli kalem Şeyda Delibaş yazdı. Alper Babayağmur'un yapımcılığını üstlendiği bu projede çekimler Düzce'nin benzersiz atmosferinde gerçekleşti. "Kalp Estetiği", izleyenlere kahkaha tufanı yaşatacak.

Oyuncuların Gözünden Film Özdilek Alışveriş Merkezi'nde yapılan özel gösterimde oyuncularla bir araya gelen basın, film hakkında merak edilenleri sordu. Oyuncuların ortak görüşü: "Film klasik bir temaya sahip ama sette bol bol güldük, eğlendik." Ersin Korkut, karakteri hakkında, "Yılmaz Erdoğan'ın ekibiyle çalıştığım günleri hatırlatıyor, menajerlik bana yabancı değil." şeklinde bir yorum yaptı.

"Kalp Estetiği" Filminin Hikayesi Ne? Sıradışı Bir Üçlü: Tufan, menajer olarak kariyerine devam ederken tek oyuncusu Timuçin'in ünlü olması için elinden geleni ardına koymaz. Yetenekli Timuçin, yakışıklılık eksikliği yüzünden istediği rolleri bir türlü kapamaz. Tufan'ın ilginç tanıtım stratejileri Timuçin'in başını sürekli belaya sokar. Medyanın acımasız yüzü, kural tanımaz Tufan ve ardı ardına gelen şanssızlıklar, Timuçin'in moralini bozar. Her şey, dış görünüşe oldukça değer veren başarılı plastik cerrah Elvan'la tanışınca değişir.

Bir Yolculuğun Başlangıcı: Elvan ile Timuçin arasındaki ilişki önce nefretle başlar, kısa sürede bu ilişki dostluğa dönüşür. Tufan, Timuçin ve Elvan arasında oluşan bu sıra dışı üçlü, Elvan'ın profesyonelliği ve estetik becerisiyle birleşerek sinema tarihinde unutulmaz bir hikayeye dönüşüyor. "Kalp Estetiği", sinema dünyasının kulislerine, oyuncuların yaşadığı anılara ve bu sıra dışı üçlünün kahkaha dolu yolculuğuna davet ediyor.

Bu film, ekranların büyülü dünyasına bir pencere açıyor ve izleyenleri hem kahkaha dolu bir maceraya hem de duygu dolu anlara sürüklüyor.