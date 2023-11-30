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Savaş Sancak son filmini kendisinin yetiştirdiği oyuncu öğrencileriyle çekti

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Savaş Sancak son filmini kendisinin yetiştirdiği oyuncu öğrencileriyle çekti
Ünlü yönetmen Savaş Sancak son filmini kendisinin yetiştirdiği oyuncu öğrencileriyle çekti. Bodrumda çekimleri tamamlanan “BODRUMDA 1 DAKİKA” isimli sinema filminin yapımcılığı Altın Adam Medya tarafından üstlenilirken senaryosu yönetmen Savaş Sancak ve usta kalem Cavidan Balcı tarafından yazıldı.

Filmin başrollerini Savaş Sancak, Burak Yıldızel, Öykü İnal, Nur Özkan üstlenirken usta yönetmen yetiştirdiği genç oyuncularla hem karşılıklı karakterlere can verdiler hem de filmi çekti. Gerilim ve psikoloji tarzındaki filmin gelirinin bir kısmının üniversiteli gençlere burs olarak gideceğini dile getiren Savaş Sancak, sanatımızla eğitime katkı sağlamak bu filmin en büyük amacıdır vurgusunu yaptı. “BODRUMDA 1 DAKİKA” isimli filmin üniversite gençliği ve ailelerine farkındalık sağlaması yanında oyunculuk sektörüne yeni ve yetenekli yüzleri kazandıracağına inandığını sözlerine ekledi. Film çekimleri öncesi 3 ay boyunca bodrumda öğrencileriyle senaryo üzerine çalıştıklarını sözlerine ekleyen Savaş Sancak “Yetiştirdiğim bir öğrenciyi, kamera karşısında oyunculuk yaparken, yönetmen koltuğunda oturup monitörden izlerken gözyaşlarıma hakim olamadım. Daha önce çekmiş olduğum 1 Mart ‘ta vizyona girecek olan ‘Hayatımız Roman’ sinema filmini çektiğimde 16 Oyuncumun 16’ sı da ünlüydü. O da ayrı bir keyif ve ayrı bir heyecan vermişti. Fakat benim için kendi yetiştirdiğim öğrencilerimle sinema filmi çekmek cesaret ve gurur kaynağı oldu” diyerek bu filmi kendi penceresinden duygusal anlamda değerlendirdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Tv-dizi-sinema-tiyatro
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