Sarmaşık Zamanı"nın İlk Bölümünün İzlendiği Gala, İstanbul Soho House’da Gerçekleşti

TOD'un merakla beklenen yeni orijinal dizisi "Sarmaşık Zamanı"nın ilk bölümünün izlendiği gala, İstanbul Soho House’da gerçekleşti.

Galaya, dizinin oyuncuları Burçin Terzioğlu, Onur Tuna, Hazal Türesan, Yiğit Kirazcı, Emre Karayel, Emel Çölgeçen, Müge Bayramoğlu, Fatih Berk Şahin, Pervin Bağdat, Pelin Ermiş, Mesut Yılmaz, Ayşe Melike Çerçi, Funda Güray ve Yılmaz Sütçü'nün yanı sıra hikâyeyi kaleme alan Savaş Korkmaz ile dizinin yönetmeni Gökçen Usta ve yapım ekibi de katıldı. Galada, dizinin ilk bölümü büyük ilgi gördü.

Merakla beklenen dizi, 21 Eylül itibariyle Türkiye ve MENA bölgesindeki ülkelerde her hafta iki yeni bölümüyle TOD’da yayınlanacak.

Sarmaşık Zamanı, zenginlerin yaşadığı Aden Bahçe Sitesi’ndeki mükemmellik yanılsamasını bozan bir cinayetin etrafında dönüyor. Dizi boyunca izleyiciler, insan ilişkilerinin türlü biçimlerine tanık oldukları, gerçekleri keşfettikleri ve olaylar tıpkı bir sarmaşık gibi karmaşık hale geldikçe daha fazla soruya yol açan cevaplar buldukları büyüleyici bir drama dünyasına çekiliyorlar.

Dizi prömiyerinde konuşan beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly şunları söyledi: "Türkiye bizim için çok önemli bir pazar ve yaratıcı yapımlar için önde gelen merkezlerden biri. Türkiye'nin en başarılı ve güçlü oyuncu kadrolarını ön plana çıkarma konusundaki kararlılığımızı vurgulayan bu yeni dizimizin TOD'un merkezine yerleştiğini görmekten heyecan duyuyorum. İzleyicilerimizin Türk yapımlarına duydukları tutkuyu çok iyi biliyor ve buna ilk elden tanıklık ediyorum. Yayına gireceği 21 Eylül'den itibaren Sarmaşık Zamanı’nın, Türkiye ve MENA dahil olmak üzere tüm uluslararası pazarda izleyicilerimizden büyük ilgi göreceğine eminim. Bu projeyi hayata geçirmek için gösterdikleri yoğun gayretten dolayı herkesi tebrik ediyorum.”

KONUSU:

Mutlu bir evliliği, sevdiği bir işi olan Ezgi, bir gün karşısına çıkan bir yabancının söyledikleriyle inandığı her şeyi sorgulamaya başladı. Kocası Kerem, gerçekte nasıl bir insandı? Görünüşte mutlu olan evlilikleri belki de dağılmanın eşiğindeydi. Ezgi, duyduklarına mı, gördüklerine mi yoksa hissettiklerine mi inanması gerektiğini bilmiyordu. Sorgulamalarının sonucunda Ezgi kendini bir karakolda bulacaktı. Kerem, bir kadını öldürmüş olabilir miydi?

“SARMAŞIK ZAMANI”

PLATFORM/KANAL: TOD / beIN SERIES

KATEGORİ: TOD ORIGINALS

TÜR: PSİKOLOJİK GERİLİM, DRAMA

YÖNETMEN: GÖKÇEN USTA

SENARİST: SAVAŞ KORKMAZ

İDARİ YAPIM: OM CONTENT

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: ÖZGÜR DEMİR

MÜZİSYEN: SERKAN ÖLÇER, ECE ÖLÇER

SANAT YÖNETMENİ: ESRA ORAL

UYGULAYICI YAPIMCI: DİDEM SAKKAF BAYRAM, MUSTAFA HALİLOĞLU

YARDIMCI YÖNETMEN: MUSTAFA PAZARCIK