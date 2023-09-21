Sarmaşık Zamanı ilk iki bölümüyle TOD’da yayında!

Yayınlanan tanıtımları, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle merakla beklenen TOD’un yeni dizisi “Sarmaşık Zamanı” ilk iki bölümüyle 21 Eylül Perşembe izleyiciyle buluştu. İzleyiciden tam not alan dizi için sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Merakla beklenen dizinin birinci ve ikinci bölüm konusu ise şu şekilde;

1.bölüm ve 2.bölüm özeti:

Arzu’nun evinde ölü bulunmasıyla cinayet soruşturması başlar. Cinayetten üç ay önce Ezgi, takip edildiği endişesine kapılır. Bu sırada bir tesadüf Ezgi ve Arzu’nun tanışmasını sağlar. Siteye yeni gelen bu kadın, diğer kadınlar tarafından pek sevilmez. Ezgi, takip edildiğinden emin olur. Peşindeki adamı kocası tutmuştur. Gizemli adam, Ezgi’ye evliliği ve Kerem hakkında akıl almaz şeyler söyler. Ezgi, peşindeki adamın söylediklerinin etkisinden kurtulmaya çalışırken, kendisine son derece yakın davranan Arzu’yla arkadaş olur. Arzu, Ezgi’nin problemli bir evlilik yaşadığının farkına varır, Ezgi’ye yardım etmeye çalışır. Ezgi peşindeki adamdan kaçmaya çalışsa da adam her yerden karşısına çıkmaya, Ezgi’yi tedirgin etmeye devam eder. Kocası Kerem’le ilgili kafa karışıklıkları yaşayan Ezgi, oğlu Oğuz’un okulda yaşadığı bir problem yüzünden anneliğinin yeterliliğini sorgular. Evliliğindeki problemler oğlunun hayatını olumsuz etkilediğinden, Ezgi oğlunun karakteri ve geleceği için endişelenir. Arzu’nun cinayet sorgusunda ise Ezgi’yle ilgili, soruşturmaya yön verecek büyük bir sır açığa çıkar.

Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğuna oturduğu projenin senaryosunu Savaş Korkmaz kaleme alırken, oyuncu kadrosunda usta isimler Emel Çölgeçen, Özgür Emre Yıldırım, Müge Bayramoğlu ve Fatih Berk Şahin yer alıyor. “Sarmaşık Zamanı”nın dev oyuncu kadrosunda ayrıca Pervin Bağdat, Pelin Ermiş, Mesut Yılmaz, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ayşe Melike Çerçi, Uğur Karabulut, Funda Güray, Yılmaz Sütçü gibi başarılı isimler bulunuyor. Dizinin idari yapımcılığını ise OM CONTENT üstleniyor.

TOD'un yurt dışında da izleyiciyle buluşan yeni dizisi Sarmaşık Zamanı, Türkiye ile aynı anda MENA bölgesinde yayınlanıyor.

“Sarmaşık Zamanı” her Perşembe iki yeni bölümüyle TOD’da yayınlanacak.

KONUSU:

Aden Bahçe Sitesinde Arzu’nun gelişiyle bütün dengeler alt üst olacak, mutlu evlilikler büyük kavgalarla yıkılacak, yakın arkadaşlar birbirine düşman olacak, sağlıklı psikolojilerin yerini sapkın düşünceler alacak, kimse kimseye güvenmez olacaktı. Ama ne Arzu’nun ne de sitedekilerin olacaklardan haberi yoktu... Arzu’nun cinayetini araştıran polisler, bu sitede birbirine dolanmış suç ilişkilerine, kıskançlıktan doğan öfkeye, yasak ilişkilere, söylenen yalanlara şahitlik edecek, adeta bir sarmaşığa dönmüş bu ilişkileri sorgularken, site sakinlerinin gerçek yüzlerini görecekti... Kimse aslında göründüğü kişi değildi ama aralarından biri katildi ve polis ona ulaşana dek durmayacaktı...

“SARMAŞIK ZAMANI”

PLATFORM: TOD

KATEGORİ: TOD ORIGINALS

TÜR: PSİKOLOJİK GERİLİM, DRAMA

YÖNETMEN: GÖKÇEN USTA

SENARİST: SAVAŞ KORKMAZ

İDARİ YAPIM: OM CONTENT

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: ÖZGÜR DEMİR

MÜZİSYEN: SERKAN ÖLÇER, ECE ÖLÇER

SANAT YÖNETMENİ: ESRA ORAL

UYGULAYICI YAPIMCI: DİDEM SAKKAF BAYRAM, MUSTAFA HALİLOĞLU

YARDIMCI YÖNETMEN: MUSTAFA PAZARCIK