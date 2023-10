Sarmaşık Zamanı Avrupa lansmanını Cannes’da gerçekleştirdi

Türkiye ve MENA bölgesi ülkelerinde yayınlandığı günden beri çok konuşulan TOD ORIGINALS dizisi Sarmaşık Zamanı (The Ivy), bu yıl 39’uncusu düzenlenen dünyanın en prestijli fuarlarıdan MIPCOM Fuarı’nda görücüye çıktı. Inter Medya’nın uluslararası dağıtımını üstlendiği TOD ORIGINALS dizisi Sarmaşık Zamanı (The Ivy), Avrupa prömiyerini gerçekleştirdiği özel etkinlikteki renkli görüntüleriyle basının ve davetlilerin ilgi odağı oldu.

Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen ve 16 – 19 Ekim tarihlerini kapsayan Uluslararası Ortak Yapım ve Eğlence İçerik Fuarı MIPCOM farklı ülkelerden televizyon kanalları, yapımcılar ve oyuncuları bir araya getirdi. Fuara katılan Türk dizilerinden TOD ORIGINALS yapımı Sarmaşık Zamanı (The Ivy) oyuncularının katıldığı Inter Medya’nın pavilyonunda gerçekleşen medya tanıtımları heyecan yarattı.

Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna MIPCOM’da!

TOD’un yayına girdiği günden beri etkileyici senaryosu ve oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizisi Sarmaşık Zamanı’nın yıldızları Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna yabancı basının ilgi odağı olurken, Terzioğlu şıklığı ve güzelliği ile ayrıca dikkatleri üzerine çekti.

Etkileyici konusuyla dikkatleri çeken TOD’un sevilen dizisi Sarmaşık Zamanı (The Ivy) katılımcılardan tam not aldı. Yabancı basına röportajlar vererek sempatik tavırlar sergileyen ikili, fuarın en çok konuşulan isimlerindendi. Burçin Terzioğlu diziyle ilgili olarak, “Ülkemizde yaptığımız işlerin uluslararası pazarlarda karşılık buluyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Kendi kültürümüze has hikâyelerimizi anlattığımız gibi evrensel değerleri de barındırıyor içeriklerimiz. Konuştuğumuz dil farklı olsa da yaptığımız işte en önemli şey duyguyu izleyiciye geçirebilmek. Ve bunu da senaristlerimiz, yönetmenlerimiz, oyuncular ve teknik ekiplerimizle büyük özveri ile başarılı şekilde dünyaya sunabildiğimizi düşünüyorum” dedi.

Onur Tuna ise Sarmaşık Zamanı (The Ivy) hakkında şunları söyledi: “Yönetmenimiz senaryoyu çok iyi benimsemişti. Kendimizi öyküye teslim edecek şekilde güven duyduk. Yaptığımız işin hikâye bazında, bu projenin muadili olabilecek işlerden daha tutarlı olduğunu düşünüyorum. Yaşanmış hikâyelerimizi aktarma konusunda gelişmiş bir ülkeyiz. O yüzden dram projelerimizin ilgi çektiğini düşünüyorum.”

“Sarmaşık Zamanı (The Ivy)’nin uluslararası düzeyde ilgi göreceğine inanıyoruz”

beIN MEDYA GROUP & Digitürk Eğlence İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Esra Özaral Altop da fuarda gördükleri ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ve etkinliğin çok verimli geçtiğini belirterek şöyle dedi: “Uluslararası ve bölgesel platformların artışıyla birlikte, yerli dizi ihracatının hızla büyüdüğünü görüyoruz. Yurtdışında yapılan satışlar, yerel içeriklerin sürdürülebilirliği açısından çok değerli. Bu ihracat artışının ekonomik etkisiyle birlikte, kültürümüzün dünyaya tanıtılması ve turizme katkısı da göz ardı edilemez. Biz de TOD’a orijinal içerik planlarımızı yaparken bu kriterleri dikkate alıyoruz. Latin Amerika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa, Türk dizilerinin sıklıkla tüketildiği pazarlar. Bunlara son yıllarda bazı Batı Avrupa ülkeleri ve Rusya da eklendi. Sarmaşık Zamanı’nın güçlü hikâyesi, oyuncularımızın başarılı performansı ve üst düzey prodüksiyon kalitesi sayesinde, yurtdışındaki seyircisine de ulaşacağına inanıyoruz.”

Türkiye’nin en büyük ihracat kalemlerinden olan içerik satışı alanının öncü isimlerinden Inter Medya kurucusu Can Okan ise, tüm dünyadan TV sektör temsilcilerini bir araya getiren bu önemli etkinlik hakkında şunları ifade etti: "Son zamanlarda hem yerel hem de küresel ölçekte birçok dijital platforma gerçekleştirdiğimiz satışlar, ihracatımızın önemli bir parçası olarak hayatımıza nüfuz etmiş durumda. Biz, Inter Medya olarak Türk dijital platformları için üretilen birçok mini-dizi için uluslararası dağıtım sorumluluğunu gururla üstleniyoruz ve bu kataloğumuz her geçen gün genişliyor. Bu kataloğumuzdaki cesur ve sınırları zorlayan işleri New Generation Turkish Series olarak adlandırdık. Yarattığımız bu konseptin dünya çapında markalaşması için çalışmalar sürdürüyoruz. 'Sarmaşık Zamanı (The Ivy)' çarpıcı hikâyesi, mükemmel yapım kalitesi ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla bu kataloğumuzdaki en başarılı işlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu diziyi Türkiye ve Ortadoğu'da başarısının ardından Avrupa ile tanıştırdık ve özellikle Batı Avrupa müşterilerimizden büyük ilgi gördü. 'Sarmaşık Zamanı’nın (The Ivy) Avrupa'daki lansmanının ardından Latin Amerika ve Asya pazarlarında da büyük bir ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz. Bu olağanüstü yapımı, beIN MEDIA GROUP ile işbirliği yaparak dünya çapında tanıtmak, gerçekten gurur verici."