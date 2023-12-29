Saner Ayar: Türk halkı ATATÜRK’e sahip çıkıyor

Lanistar Media yapımı “ATATÜRK 1881-1919” 2. Film, 5 Ocak’ta vizyona girecek. Türkiye’nin hemen ardından 30’a yakın ülkede vizyona gireceği açıklanan filmden ilk kareler paylaşıldı. Kasım ayında vizyona giren 1. Film’in devamı niteliğini taşıyan “ATATÜRK II”, ilk kez ve sadece sinemalarda gösterilecek.

Yeni yılı ilk haftasında vizyonda olacak filmle ilgili açıklama yapan Yapımcı Saner Ayar şöyle konuştu:

“Filmimizi, Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyiciyle buluşturmak bizim için çok önemliydi. Önce bunu başardık, ardından da izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştık ve hayalimizi gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadık. Türk halkı, ATATÜRK’e, millî mücadelenin anısını yaşatan filmimize sahip çıktığını gösterdi. Yurt dışında da rekor izleyici sayılarına ulaştık. ‘ATATÜRK II’ ile bu coşkuyu daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz. Ülkemizin ve atalarımızın bu destansı mücadelesini hem gençlerimize hem de tüm dünyaya anlatabildiğimiz için gururluyuz.”

“ATATÜRK II”, 1915’ten başlayarak Çanakkale Savaşı’na ve 1919 yılına kadar süren sürece odaklanıyor. 1915 yılında, Gelibolu cephesinde büyük bir sınav veren Mustafa Kemal’in önünde başka savaşlar vardır. Doğu Cephesi’nde Ruslara, Suriye cephesinde ise İngilizlere karşı büyük bir mücadele verecek; sonunda 1. Dünya Savaşı’nda Savaşı’nı kaybetmeyen tek Osmanlı Subayı olarak tarihe geçecektir. Fakat tüm bu başarıların üstüne İstanbul’a döndüğünde kötü bir sürprizle karşılaşacaktır…

Türkiye’de ‘2023’ün En İyi Açılış Yapan Draması’ olan ve Box Office Türkiye verisine göre 1,6 milyondan fazla izleyiciye ulaşan 1. Film, Türkiye’den hemen sonra İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç, Hollanda, Avustralya, Azerbaycan’ın yanı sıra Kosova’da ve Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 5 kıtadaki 30’dan fazla ülkede sinemalarda gösterildi. “ATATÜRK 1881-1919” 1. Film vizyona girdiği ülkelerde de ‘rekor’ izleyici sayısına ulaştı.

Bir Mehmet Ada Öztekin filmi “ATATÜRK 1881-1919”, “Kurtuluşa Doğru” giden yolu, Millî Mücadele’yle kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor. Filmde; Mustafa Kemal rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırıyor.

Filmin Tarih Danışmanları ise şöyle: Genel Danışmanlar Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu. Askerî Danışman Tuncel Koç. Askerî Kostüm Danışmanı Kadir Türker Geçer. Osmanlı Türkçesi Danışmanı: Üzeyir Karataş.