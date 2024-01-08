Şahsiyet II. Fasıl tüm bölümleriyle GAİN’de yayında

Yıldız oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla, Türk dizi tarihinin kült yapımları arasına giren “Şahsiyet” dizisinin 10 bölümden oluşan II. Fasıl’ı tüm bölümleriyle şimdi GAİN’de… Sezon finali dün yayınlanan dizinin ikinci sezonu 90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere odaklanıyor.

Haluk Bilginer’i kendi adaletini sağlamak için bir dizi cinayet işleyen Alzheimer hastası Agâh Beyoğlu rolünde izlediğimiz dizinin yeni sezonunda usta oyuncuya, “Kader” karakteriyle etkileyici bir performans sergileyen Erdal Özyağcılar eşlik ediyor. Öldürülen kardeşinin intikamını almak isteyen “Kader” karakterini canlandıran Özyağcılar, dizinin ikinci sezonuna damga vuruyor. İki usta oyuncunun karşı karşıya geldiği sahneler ise seyirciye izlemeye doyulmaz anlar yaşatıyor. Bu sezon oyuncu kadrosuna dahil olan Yeşilçam’ın duayen isimlerinden usta oyuncu İzzet Günay da uzun bir aranın ardından Şahsiyet’le izleyici karşısına çıkıyor.

Cansu Dere diziye geri dönüyor

Agâh Beyoğlu’nun hafızasını kaybetmesi üzerinden bireysel ve toplumsal hafızamıza atıf yapan Şahsiyet’in II. Fasıl’ında, önceki sezondaki performansıyla akıllara kazınan Cansu Dere de yer alıyor. Agâh Beyoğlu ve Cansu Dere’nin canlandırdığı polis memuru Nevra Elmas, 7. bölümden itibaren yeniden bir araya geliyor.

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu usta yazar Hakan Günday’ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı “Şahsiyet”e yeni sezonda Haluk Bilginer ve Erdal Özyağcılar’ın yanı sıra Cansu Dere, Şebnem Bozoklu, İlker Aksum, Nergis Öztürk, Recep Usta, Eda Şölenci, Necip Memili, Şehsuvar Aktaş, Nihal Koldaş, Ayşen İnci, Burhan Öçal, Ömer Duran, Erkan Taşdöğen, Feridun Koç, Okan Selvi ve Salih Usta gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Ayrıca Deniz Gökçer, Füsun Erbulak, Nurseli İdiz ve İzzet Günay gibi duayen isimler de izleyiciyle buluşuyor.

Hollywood’da galası yapılan ilk yerli yapım olan “Şahsiyet”, 2019 yılında düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Haluk Bilginer’e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getirmişti.