Şahsiyet II. Fasıl Galası Türkiye’de İlk Defa Sanatsal Deneyim Tasarımı Kurgusunda Uniq İstanbul Expo’da Yapıldı!

Prömiyerini Hollywood’da gerçekleştiren dizinin Türkiye galası için Uniq İstanbul Expo’da görkemli bir gala yapıldı. 9 Kasım’da düzenlenen özel geceye dizinin Emmy Ödüllü başrol oyuncusu Haluk Bilginer ve Erdal Özyağcılar’ın yanı sıra Cansu Dere, Şebnem Bozoklu, İlker Aksum, Nergis Öztürk, Recep Usta, Eda Şölenci, Şehsuvar Aktaş, Ayşen İnci, Ömer Duran, Erkan Taşdöğen, Feridun Koç, Nurseli İdiz ile dizinin yönetmeni Onur Saylak ve senaristi Hakan Günday katıldı.

Basın ve sanat camiasından Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Demet Özdemir, Cihangir Ceyhan, Tolgahan Sayışman, Hande Doğandemir, Cem Yiğit Üzümoğlu, Cansu Tosun, Berk Cankat, Murat Cemcir, Mazhar Alanson, Saadet Işıl Aksoy, Özge Özacar, Umut Kurt, Çağan Atakan Arslan, Okan Çabalar, Ali Gözüşirin ve Mahsun Karaca gibi pek çok önemli isim de davetliler arasındaydı.

“Lunaparka giden çocuklar gibiydim”

Galada konuşan dizinin yönetmeni Onur Saylak, “5 yıl sonra bir şey var etmek çok kolay değil. Ama bizim kadar çılgın, bizim kadar cesur ve bizim kadar bu işi yapmak için can atan ve sonuna kadar destekleyen Kerem Çatay gibi müthiş bir yapımcımız ve çok çok iyi ve çalışkan bir oyuncu ekibimiz var. Daha sonra GAİN’le bir araya gelerek hep birlikte bu güzel projeyi var ettik. Bu geceyi düzenleyenlere ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Dizinin başrol oyuncusu Haluk Bilginer ise, “Bu gördüğünüz muhteşem bir kadro. Bundan beş sene önce, Şahsiyet’e bayıla bayıla katıldım, çok da severek oynadım. Bu şahane ekiple çalışmaya bayılıyorum ben. Lunaparka giden çocuklar gibiydim her gün sete giderken. Şimdi 5 yıl sonra ikinci sezonda bambaşka bir şey var. Şahsiyetini arayan bir Agâh Beyoğlu var” diye konuştu.

Davetlilere “Şahsi” bir deneyim yaşatıldı

Galada “Şahsiyet”e özel hazırlanan deneyim alanı büyük ilgi gördü. Dizinin temalarından ilham alan deneyim alanı; otuz uluslararası ödülün sahibi olan, inovasyon, deneyim ve sanatı buluşturan deneyim tasarımcısı Berk İlhan’ın tasarım liderliğinde ve küratörlüğünde hayata geçirildi. Başkarakter Agâh Beyoğlu’nun otomobilinin yanı sıra, diziye damga vuran kostümlerin sergilendiği, katılımcılara görsel ve işitsel bir şölen yaşatan deneyim alanı, gala davetlilerinden tam not aldı. Türkiye’de ilk kez bir dizinin galasında bu denli sanatsal unsur ve tasarımlar kullanılarak davetlilere bir Şahsiyet deneyimi yaşatıldı.

II. Fasıl 13 Kasım’da GAİN’de başlıyor

“Şahsiyet”, 5 yıl aradan sonra döndüğü GAİN ekranlarında nefes kesen bir serüvene davet ediyor. İlk iki bölümü 13 Kasım’da izleyicilerle buluşacak olan dizide, Agâh Beyoğlu’nun sürükleyici hikâyesi, bu sezon daha da heyecanlı ve “şahsi” bir hal alıyor. İlk sezonda Alzheimer teşhisi alan ve “unutma”yı hesaplaşma için adeta bir fırsata çeviren emekli adliye kâtibi Agâh Beyoğlu, yeni sezonda kendisini bireysel bir hesaplaşmanın ortasında buluyor. İntikamın gölgesinde, insan doğasının karmaşıklığı ve hafıza üzerinden adalet arayışı masaya yatırılıyor.

Şahsiyet II. Fasıl’da genişleyen oyuncu kadrosunda usta oyuncular Haluk Bilginer ve Erdal Özyağcılar’ın yanı sıra Cansu Dere, Şebnem Bozoklu, İlker Aksum, Nergis Öztürk, Recep Usta, Eda Şölenci, Necip Memili, Şehsuvar Aktaş, Nihal Koldaş, Ayşen İnci, Burhan Öçal, Ömer Duran, Erkan Taşdöğen, Feridun Koç ve Salih Usta gibi başarılı isimler yer alıyor. Ayrıca Deniz Gökçer, Füsun Erbulak, Nurseli İdiz ve İzzet Günay gibi duayen isimler de uzun bir aranın ardından Şahsiyet II. Fasıl’da izleyiciyle buluşuyor. Öte yandan Şahsiyet II. Fasıl, Hollywood’da galası yapılan ilk yerli yapım olma özelliğini taşıyor.