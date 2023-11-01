Şahsiyet II. Fasıl 13 Kasım’da GAİN’de başlıyor!

Dev kadroya birbirinden sürpriz isimler katılıyor!

Onur Saylak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu usta yazar Hakan Günday’ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Şahsiyet, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Haluk Bilginer’e En İyi Erkek Oyuncu Performansı ödülünü getirmiş, başarısıyla adını tüm dünyaya duyurmuştu.

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran kült dizinin yeni sezonu 13 Kasım’da GAİN’de yayınlanmaya başlıyor. İlk sezonda oyuncu kadrosunda yer alan Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Recep Usta ve Necip Memili gibi oyunculara bu sezon sürpriz isimler katılıyor. Genişleyen oyuncu kadrosunda usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın yanı sıra İlker Aksum, Nergis Öztürk, Şehsuvar Aktaş, Nihal Koldaş, Eda Şölenci, Ayşen İnci, Burhan Öçal, Ömer Duran, Erkan Taşdöğen, Feridun Koç ve Salih Usta gibi başarılı isimler yer alıyor. Ayrıca Füsun Erbulak, Nurseli İdiz ve İzzet Günay gibi duayen isimler de uzun bir aranın ardından Şahsiyet’in yeni sezonunda izleyiciyle buluşuyor. Cansu Dere ise dizinin bu sezonuna konuk oyuncu olarak katılıyor.





İntikamın gölgesinde bir hesaplaşma serüveni

İzleyicileri ekran başına kilitleyen Agâh Beyoğlu’nun sürükleyici hikâyesi, bu sezon daha da heyecanlı ve “şahsi” bir hal alıyor. İlk sezonda Alzheimer teşhisi alan ve “unutma”yı hesaplaşma için adeta bir fırsata çeviren emekli adliye kâtibi Agâh Beyoğlu, yeni sezonda kendisini bireysel bir hesaplaşmanın ortasında buluyor.

İntikamın gölgesinde, insan doğasının karmaşıklığı ve hafıza üzerinden adalet arayışının masaya yatırıldığı yeni sezon ilk iki bölümüyle 13 Kasım’da GAİN’de başlıyor.