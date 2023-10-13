Trakya Türk TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam eden “Şahsenem ve Avukat Abdullah YILMAZ ile Hukukun Dili” isimli program yükselen grafiğiyle yoluna devam ediyor. Hayvan haklarının hukuktaki yerini işleyen Abdullah YILMAZ ve Şahsenem hiç beklemedikleri yoğunlukta bir ilgi gördüler. Hayvan severlerin bu konunun işlenmesiyle duydukları memnuniyet ve soru sormak amacıyla aradıkları TV kanalında telefonlar kilitlendi. Ünlü hukukçu Abdullah YILMAZ ,konuları işlerken içerikle alakalı anlattığı fıkralarla sohbeti doyumsuz hale getirirken, izleyiciyi ekrana bağlamayı beceriyor. Hayvan severliği ile tanınan Şahsenem, evinde beslediği kuşları ve çeşitli türdeki hayvanlarıyla birçok kez haber olurken yasal haklarını öğrenmek için de hukukçu Abdullah Yılmaz’ı hayli sıkıştırdı.

1. Hayvanları koruyan yasalarımız var mı ?

2. Yabani hayvan, sahipsiz hayvan ne demek? Yabani hayvanla evcil hayvan arasındaki en önemli fark nedir?

3. Devlet tüm hayvanları mı koruyor?

4. Hayvan Hakları Bildirgesi’nden bahsedilir içeriği nedir?

5. Avrupa Ülkeleri Hayvan hakları açısından ne durumda?

6. Başıboş köpek sorunu ne boyutta sizce

7. Evcil hayvanlar kayıt altına alınabiliyor mu?

8. İnsana saldıran hayvan, sahipli veya sahipsiz bir hayvansa hangi davaları açabilir?

9. Hayvanlara Eziyet etmek yaralamak veya öldürmenin yasalarımızda cezası var mıdır?

Gibi başlıklar altında işlenen program sonrası Abdullah Yılmaz “Tahminimin çok üstündeki ilgi beni mutlu etti, hayvan haklarına gösterilen ilgi ve hukuktaki yerini sorgulayan halkımız bu konuda bilinçlenmeye ne kadar meyilli olduğunu gösterdi” dedi.