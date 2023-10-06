Ay Yapım’ın çok yakında Fox’ta yayınlanacak yeni dizisi ‘Şahane Hayatım’dan yeni tanıtım yayınlandı. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk’u kadrosunda buluşturan dizi tanıtımlarıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

Fox’ta yayınlanacak, Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönetmenliğini üstlendiği Ay Yapım imzalı ‘Şahane Hayatım’ dizisi Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimlerden oluşan kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle çok yakında seyirci ile buluşacak.

‘BAZEN BİR KIZIN BİRŞEYLER YAPMASI GEREKİR’

Hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alan diziden yayınlanan yeni tanıtımda Şebnem’in geçmişinden günümüze değişimine tanık oluyoruz. Tanıtımda yer alan ‘Bazen bir kızın birşeyler yapması gerekir’ ve ‘Herkes sana haydut diyorsa belki de haydut olman gerekiyordur’ cümleleri hikayeye dair ipuçları veriyor.