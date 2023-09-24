Roza Filmi: Yürekleri Sarsan Hikayesi ve Başarılı Oyuncu Kadrosu ile Dikkat Çekiyor

Hamit İzol'un meşhur eserinden beyaz perdeye uyarlanan 'Roza' filmi, sinema izleyicilerine gerçek ve duygusal bir hikaye sunuyor. Yapımcılığı Akiz Yapım tarafından üstlenilmiş bu film, genel koordinatör olarak Irmak Çığ Erlertürk'ün emeklerini taşıyor. Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın gerçekleştirdiği bu dram dolu eserin, senaryo kısmında ise Sultan Turan Kızılay'ın imzası bulunmaktadır.

Oyuncu Kadrosuyla Göz Kamaştıran Roza

Mevsimlik işçilik yapmak üzere Urfa'dan Mersin'e yolculuk eden bir ailenin yaşadığı dramı konu alan 'Roza', başarılı oyuncu kadrosu ile göz dolduruyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay, İrem Sultan Cengiz ve Arin Alkış gibi isimler yer almaktadır.

'Roza' Filminden İlk Fragman Yayınlandı

Yayınlanan ilk görüntülerle izleyicinin merakını cezbetmeyi başaran 'Roza', hikayesi ve performansları ile unutulmaz bir iz bırakacağa benziyor. Gerçek bir yaşam öyküsünü ustalıkla beyaz perdeye taşıyan bu film, izleyiciye beklenmedik bir deneyim vadediyor.

Festival Başarısı ve Vizyon Tarihi

'Roza', vizyona girmeden önce önemli bir festival yolculuğu tamamladı. Fikret Kuşkan'ın 'en iyi aktör' ödülüne layık görüldüğü Uluslararası Film Festivali 'Ora!Fest'te film önemli bir başarıya imza atmıştır. Filmin vizyon tarihi olarak belirlenen 6 Ekim Cuma günü, izleyiciler için heyecan verici bir gün olacağı kesin.